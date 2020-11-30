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羅志祥內湖2.6億豪宅爆「偷蓋泳池」　建管處：必要時強制拆除

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▲▼羅志祥遭爆在私宅規劃蓋泳池。（圖／翻攝羅志祥IG、記者李毓康攝）
▲羅志祥遭爆在私宅規劃蓋泳池。（圖／翻攝羅志祥IG、記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

知名藝人「小豬」羅志祥遭爆出，打算在2年前購入的豪宅頂樓加蓋露天游泳池，引發住戶怨言。對此，台北市建管處30日表示，羅志祥擁有的房子日前確實有申請「室內裝修」，10月底已申請竣工查驗，但屋頂泳池部分，未曾接獲申請變更或民眾檢舉，明天將派員現場勘查，倘若違規屬實，將依法開罰，必要時得強制拆除。

羅志祥2013年在內湖買下2.7億元豪宅，把17樓2戶打通用來自住，2018年又買下同棟的23樓2戶打通，一度傳出是要用來當結婚新房，4戶價值近5億。媒體報導，羅志祥在24及25樓中的頂樓加蓋空中露天游泳池，且已動工。

對此，建管處30日表示，羅志祥豪宅室內裝修部分，有向台北市建築師公會申請審查許可，今年10月底並已申請竣工查驗。至於報載屋頂設置游泳池部分，建管處之前並未接獲民眾通報或檢舉，將於明天派員現勘查處。

建管處說，《建築法》規定，游泳池係屬雜項工作物，屋頂增設游泳池，應委託開業建築師辦理變更使用執照，併案申請雜項執照，除了要檢討屋頂樓板載重是否符合規定外，並應取得屋頂共有人之同意，方為適法。倘若二次施工擅自設置游泳池，涉及違反《建築法》第73條第2項規定，依同法第91條處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並得連續處罰。必要時，得強制拆除。

▼羅志祥遭爆在私宅規劃蓋泳池。（圖／記者李毓康攝）

▲▼羅志祥遭爆在私宅規劃蓋泳池。（圖／記者李毓康攝）

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