政治立場太明顯？泰國「保皇派」帳號遭停用　推特：違反平台規定

▲泰國保皇派推特帳號@jitarsa_school被禁。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

路透社發現，推特最近凍結了一個疑似為泰國保皇派的帳號@jitarsa_school。推特對此回應，由於該帳號違反了推特針對垃圾訊息和平台操縱的規定，因此才被停用的。

據路透社報導，推特近幾週出現了數千個新設立的帳號，而這些賬號的立場都偏保皇派，並經常在推特發布力挺泰王瓦吉拉隆功及君主制的帖文，成為泰國最近「挑戰君主制」的主流聲浪中，少數價值不同的聲音。

▲由於大部分的抗議活動都是在推特上被發起的，因此泰國保皇派和社運人士最近都非常關注社交媒體上的網路聲量。（圖／路透）

路透社認同一名專家的言論指出，這些看起來屬於保皇派的帳號，一直在網路上發文，除了抵制泰國近幾個月以來的抗議活動，還不斷地傳播有利於王室的訊息、抹黑反對派。

其中被停用的帳號@jitarsa_school是在9月成立，從它的帖文可見，其立場明顯屬於挺君主制，它在被停用前的粉絲數量已超過4萬8000人。這個帳號曾自稱為王室志願者（Royal Volunteers）的計畫訓練員，而這項計畫是由泰國王室辦公室所經營的。

▲泰國近幾個月以來的反政府示威，罕見要求泰王改革君主制。（圖／路透）

推特發言人在接受路透社採訪時表示，該帳號被凍結的原因是因為它違反了推特針對垃圾訊息和平台操縱的規定。不過，王室志願者計畫和王室辦公室均未就此事做出回應，而泰國保王派領袖哇隆（Warong Dechgitvigrom）則表示，他對此事一無所知。

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