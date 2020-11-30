漁民散步遇上「淺色石頭」！搬回家測100公斤　瞬間進帳9500萬

▲鯨魚示意圖。（圖／視覺中國）

記者黃心瑀／綜合報導

泰國一名60歲漁民納里斯（Naris Suwannasang）日前在海邊散步，意外的發現海灘上有幾塊「淺色岩石」，下意識覺得這幾塊石頭應該不簡單，於是聯絡的幾個兄弟前來把東西搬回家，結果真的如他所想，這些石塊就是珍貴的鯨魚嘔吐物–龍涎香！

綜合外媒報導，納里斯先前在泰國南部Nakhon Si Thammarat的海灘上散步，並意外地發現了沙灘上的淺色石塊，他打電話請兄弟們前來把東西帶回家，並在本月23日時接受建議開始對石頭進行研究，他用打火機燃燒了石塊的表面，並竊確認了這就是傳說中的龍涎香，更令人振奮的是，這塊石頭重達220磅（約100公斤），很有可能成為世界上最大的龍涎香。

納里斯接受媒體採訪表示，撿到的石頭有可能是史上最大的鯨魚嘔吐物，目前已經有商人與他聯繫，若是確認為高品質的龍涎香，將會以每公斤23740英鎊（約93.4萬元台幣）的價格買下，如果真的賣出，他應該會得到240萬英鎊（9446.4萬元台幣）的收入。

報導中指出，納里斯現在正在等候龍涎香的品質檢測結果，同時也打算到警察局備案，以防這塊珍貴的石頭被偷。龍涎香精（Ambrein）是一種無味酒精，提取自龍涎香，加入香水當中，可以讓香氣持續更長的時間。