下半身脫光光！「女上男下」公廁待超久　巡警硬開門傻了：旁邊還有

한쪽은 벗고 하고... 한쪽은 입고 하고... 由 인사이트 發佈於 2020年11月29日 星期日

記者黃心瑀／綜合報導

日本一名巡警先前發現，一間殘障人士廁所長時間的被占用，在不知道裡面發生甚麼事的情況下，強行將門打開後，卻傻眼的看見，一對男女光著下半身坐在馬桶上，鏡頭轉到另外一邊，竟然還有另一組男女以一樣的姿勢坐在一旁，豪放的作風讓許多看到影片的網友感到震驚。

韓媒Insight引述泰媒Teenee的報導，影片拍攝地點被認為是在日本的一間殘障廁所裡，當時在附近巡查的員警發現，該間廁所已經長時間被占用，並感覺事情不單純，強行的把廁所門打開，映入眼簾的卻是年輕男女們的豪放姿態，而整段影片也被拍攝下來，並流傳到網路上。

影片裡可以看到一名身穿灰色衣服的女子，光著下半身坐在一名男性的大腿上，並且轉頭用手遮掩自己的嘴巴，似乎感到非常慌張，但這還不是令人最傻眼的，因為同一個空間中，左邊位置還可以看到另一對男女，以一樣的坐姿坐著，唯一不同的是身上衣服較為完整，不過整個場面還是看起來十分荒唐。

報導中指出，影片是由推特帳號@honkemarin上傳，儘管目前原始影片已經被刪除，但仍有其他帳號在流傳。有網友看完影片後覺得十分傻眼，更表示「這場面也太噁」、「天啊廁所裡竟然有4個人…」、「從影片就能感覺出當時員警有多傻眼了。」