額頭被刺「大雞雞」　滿身不雅字朋友笑噴…他怒報警：別欺負文盲

▲英國一名男性工人醉倒之際，被他人在身體上亂刺青，額頭中央還被刺上「生殖器官」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國34歲工人莫瑞（Edward Murray）日前拜訪了北安普頓郡（Northamptonshire）的朋友家，當天喝了幾瓶啤酒之後便昏過去了，醒來之後從鏡子裡看到自己額頭被刺了一個「大雞雞」，也有多處被刺上不雅字眼，但因為他是文盲所以根本看不懂，只知道大家笑他是「強姦犯」，因為他的頭頂上刺的正是這個單字。

根據《鏡報》報導，莫瑞9月2日去參觀了一間位於納辛頓（Nassington）的房子，喝了幾瓶啤酒之後就昏昏睡去，恍惚中聽到了「嗡嗡聲」，也感覺到有東西刺進他的皮膚，卻不覺得痛，大約4、5個小時之後醒來的莫瑞，到浴室一看鏡子才發現，額頭上竟然被刺了一組男性生殖器，還有一堆粗糙醜陋的文字刺青，「我不明白為何這些墨水會在我的身上、手上，它們到處都是，但我不會讀也不會寫，不知道這些單字是什麼意思。」

報導稱，莫瑞走下樓後，每個人都在哈哈大笑，還有人叫他「強姦犯」（nonce），莫瑞稱，自己被他們當成了一個大笑話，「他們說是我要求紋身的，我想我可能是要他們幫我把女友的名字刺在身上，但我也不懂他們在寫什麼。」後來，莫瑞設法逃出了那間房子，坐計程車回到了位於彼得伯勒市（Peterborough）的家，並且報警。

北安普頓郡警方表示，目前正在調查這起30餘歲的男性遭強迫刺上紋身的案件，這些刺青造成的傷害非常嚴重，需要大量的手術來修復，我們致力於將違法者繩之以法，「已有2名分別為32歲與28歲的男性，因涉嫌嚴重人體傷害罪而被捕，目前暫時保釋，須等待進一步調查。」而莫瑞則試圖用新的骷髏頭刺青，將不堪入目的圖像覆蓋過去。

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