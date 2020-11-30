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伊朗「核武之父」遇襲今下葬　官媒怒控：暗殺凶器以色列製造

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▲▼ 伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）30日舉行葬禮。（圖／路透）

▲法克里薩德的葬禮30日舉行。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）30日舉行葬禮，在國防部所舉行的儀式中，他的靈柩覆蓋著伊朗國旗，隨後下葬於首都德黑蘭北部一處公墓。但就在他閉眼長眠之際，相關案情不斷流出，由伊朗政府營運的英語新聞媒體Press TV引述消息稱，案發現場遺留的武器是以色列所製造。

▲法克里薩德27日遭到暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲現場留有暗殺行動造成的大量血跡 。（圖／路透）

路透報導，法克里薩德27日在首都德黑蘭郊區被暗殺，他所乘坐的防彈車包含擋風玻璃與後窗都留有彈孔，柏油路血跡斑斑，還有散落一地的爆炸殘骸。至於暗殺細節，一說是現場出現6名槍手以機關槍瘋狂掃射，但根據最新說法，他可能死於事先安裝好的遠端遙控機關槍。

伊朗政府營運的英語新聞媒體Press TV指出，在法克里薩德遇害現場的武器殘骸，印有以色列軍事工業標誌與規格，為以色列製造。國防部表示，現已掌握背後黑手身分新線索，相關訊息很快就會公布。

▲▼ 伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）30日舉行葬禮。（圖／路透）

▲法克里薩德的家屬及數十名高階軍官出席葬禮。（圖／路透，下同）

就在國防部長誓言報復的同時，法克里薩德30日也舉行葬禮，在國防部所舉行的儀式之中，他的靈柩被伊朗國旗所包覆，家屬及數十名高階軍官出席。在儀式結束後，他的遺體隨後被轉移至首都德黑蘭北部的Emamzade Saleh公墓下葬。

伊朗指責以色列應該要對此次暗殺事件負起責任。對此，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室拒絕發表任何評論，內閣成員哈尼比（Tzachi Hanegbi）28日則說，他並不清楚襲擊者的身分。

▲▼ 伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）30日舉行葬禮。（圖／路透）

▲▼ 伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）30日舉行葬禮。（圖／路透）

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