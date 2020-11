18歲少女「下面滑出小寶寶」！凌晨背痛送急診　一蹲廁所當場嚇瘋

▲英國南威爾斯一名少女在醫院急診室上廁所時突然生下小寶寶。(圖/達志影像/示意圖)

記者吳美依/綜合外電報導

英國南威爾斯紐波特市(Newport)發生一起離奇事件。18歲少女狄翁(Dion Seaborne)這一天感到背痛無比,在凌晨時分直奔皇家根特醫院(Royal Gwent Hospital)急診室。她等待接受檢查時,突然感到內急,竟在上廁所時產下一名「非常健康」的女嬰。

綜合《鏡報》、《太陽報》報導,狄翁完全沒有發現自己懷孕了,「我沒有感覺到任何不同。我的體重沒有增加,事實上,大家都覺得我變瘦了」。她回憶分娩當下時表示,「我不得不呼喚一位護士來幫忙,因為我按不到緊急按鈕」,坦言「此生從來沒有如此害怕」。

