趙立堅推「士兵刀架小孩脖子」諷圖　澳洲總理嗆：中國該感到羞恥

▲澳洲總理莫里森譴責趙立堅行為「可恥」。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

中國外交部發言人趙立堅在推特上發布一張諷刺澳軍特種部隊的圖片。澳洲總理莫里森今天(30日)公開譴責,要中國立即道歉且移除圖片,趙立堅的推文「不僅噁心且令人反感」,「這令人不齒,沒有任何藉口可以合理化這樣的行為。中國政府應該為這則推文感到羞恥。」

根據《雪梨晨鋒報》(The Sydney Morning Herald)報導,趙立堅在推特上發表諷刺澳洲的附圖推文中,譴責澳軍在阿富汗殺害平民的行徑。圖片中顯示,特種部隊在中用刀架在阿富汗小孩的脖子上,配上「別害怕,我們會為你帶來和平」的文字。

澳洲反對黨領袖黃英賢(Penny Wong)表示,「這不是一個負責人、成熟的大國應該有的行為,國際社會將會對這件事作出譴責。而澳洲與中國不同,將會以透明、負責任的方式回應。」

▲澳軍在阿富汗對抗塔利班時,殺害39名無辜平民。(圖/路透)



自稱「中國戰狼」的微博畫師烏合麒麟是圖片的原作者,之前也曾畫圖諷刺香港抗議運動,在澳軍屠殺39名平民後的新聞一出後表示,這些報導指出一些西方國家的虛偽,「他們喜歡把自己看作是人權和自由的捍衛者。」

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D