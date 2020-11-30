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趙立堅推「士兵刀架小孩脖子」諷圖　澳洲總理嗆：中國該感到羞恥

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▲▼澳洲總理莫里森譴責趙立堅行為「可恥」。（圖／路透）

▲澳洲總理莫里森譴責趙立堅行為「可恥」。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

中國外交部發言人趙立堅在推特上發布一張諷刺澳軍特種部隊的圖片。澳洲總理莫里森今天（30日）公開譴責，要中國立即道歉且移除圖片，趙立堅的推文「不僅噁心且令人反感」，「這令人不齒，沒有任何藉口可以合理化這樣的行為。中國政府應該為這則推文感到羞恥。」

根據《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，趙立堅在推特上發表諷刺澳洲的附圖推文中，譴責澳軍在阿富汗殺害平民的行徑。圖片中顯示，特種部隊在中用刀架在阿富汗小孩的脖子上，配上「別害怕，我們會為你帶來和平」的文字。

澳洲反對黨領袖黃英賢（Penny Wong）表示，「這不是一個負責人、成熟的大國應該有的行為，國際社會將會對這件事作出譴責。而澳洲與中國不同，將會以透明、負責任的方式回應。」

▲▼澳軍在阿富汗對抗塔利班時，殺害39名無辜平民。（圖／路透）

▲澳軍在阿富汗對抗塔利班時，殺害39名無辜平民。（圖／路透）

自稱「中國戰狼」的微博畫師烏合麒麟是圖片的原作者，之前也曾畫圖諷刺香港抗議運動，在澳軍屠殺39名平民後的新聞一出後表示，這些報導指出一些西方國家的虛偽，「他們喜歡把自己看作是人權和自由的捍衛者。」

外界在澳軍醜聞被調查時曾謠傳，特種部隊只因懷疑兩名14歲小男孩暗中幫助塔利班，用刀將他們「割喉」，但隨後在調查中被澄清為謠言。畫師烏合麒麟則利用這則假消息，製作這張爭議性的圖片。

在檢察官認定澳洲精銳特種部隊在阿富汗的「非法殺害」39名平民和俘虜，行為可能涉及戰爭罪的一項報告出爐後，澳洲軍方27日對13名現役士兵發出解職通知，涉案的另外19名現役和退役士兵則可能遭到起訴。中國外交部發言人趙立堅27日呼籲將有關人員繩之以法，並反嗆澳洲及一些西方國家應反躬自省，不要動輒對其他國家人權指手畫腳。

中國此前向澳洲政府發表「十四項申訴清單」，要求莫里森政府停止干涉中國內政，包括華為、南海、新疆等議題，但遭到斷然拒絕。儘管雙方關係近年來逐漸走向對立面，總理莫里森認為，「中澳兩國之間無疑存在緊張的關係，但處理它們的方式不該是這樣。」

▲▼中國宣布對澳洲葡萄酒加徵200％關稅。（圖／路透）

▲中國27日宣布對澳洲葡萄酒加徵200％關稅。（圖／路透）

中國政府今年以罷工的方式，打擊6家澳洲工業，在上周五（27日）又宣布，將對澳洲葡萄酒加徵200％關稅，預計將大幅縮減澳洲對中國的酒類出口，還禁止進口來自澳洲的煤碳、木材、海鮮等，影響超過200億美元的貿易額。

有傳聞指出，這次趙立堅在推特上引怒的行為是「故意設計的」，經過上層的批准才發布，屬於中國對外宣傳的一部分，中共高層有意持續對澳洲政府施壓，迫使莫里森政府在外交政策上讓步。

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