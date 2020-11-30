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近7成加拿大人「挺台加入CPTPP」　打破傳統建立多元夥伴關係

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▲▼「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大最新調查指出，68%加人支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者胡玉立多倫多29日專電

加拿大亞太基金會一項調查顯示，加拿大人對深化與台灣、韓國、日本、印度和東協的關係普遍抱持積極態度，有68%加人支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation of Canada）是由加國聯邦政府出資成立的綜合性研究機構，在一項「2020年國家意見調查：加拿大對亞洲看法」年度調查中，共3519名受訪者中有83%主張加拿大應強勢面對中國，認為這攸關加拿大法治、人權和民主等關鍵國家價值。

25日公布的調查發現，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情讓加拿大人對美國和中國的看法惡化，其中78%的受訪者對美國觀感變差，55%對中國觀感惡化。

相形之下，加拿大人對來自亞洲的移民持正面看法，且對國內的反亞洲種族主義日益憂心。53%受訪者認為，自新型冠狀病毒疫情爆發以來，東亞裔加拿大人遭受負面對待；高達84%的受訪者認為，早在疫情之前加拿大就存在反亞洲的種族主義。

78%的受訪者認為，亞洲移民對加拿大經濟產生積極影響，64%的人認為亞洲移民相當融入加拿大社會。72%的人認為不應阻止移民保持自身文化，但新移民應採納加拿大核心價值觀例如平等、民主和尊重少數群體的權利。

根據調查，加拿大人普遍認為應該朝向多元化發展，並建立超越傳統夥伴關係的聯盟。68%受訪者支持台灣加入CPTPP。56%受訪者認為，加拿大應優先考慮與澳洲、日本、韓國、歐洲聯盟（EU）和英國等志同道合的民主國家更緊密聯繫。至於與美國結盟一事，53%的人認為只是第4優先、甚至排名最後。

加拿大亞太基金會總裁兼執行長貝克（Stewart Beck）表示，以當前的地緣政治氣候和疫情重創全球的情況來看，加拿大人對中國和美國的看法處於歷史低點並不奇怪。但令人鼓舞的是，加拿大人了解更遼闊的亞洲對加拿大未來經濟發展益發重要。人們期盼加拿大與各國政府探索新的夥伴關係，更積極參與多邊主義和互惠領域，例如公共衛生、氣候變化和網路安全等。

跨太平洋夥伴全面進步協定有11個會員國，包括加拿大、澳洲、日本、越南、馬來西亞等，日本明年將擔任輪值主席國，而中華人民共和國和英國政府近期均表示有興趣加入。

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