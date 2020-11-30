奧運延期好貴！追加經費＋防疫「增800億」　組委會受不了求贊助

▲東京奧運因疫情延後產生了高額追加經費。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

組委會估計，因受新冠疫情影響而延期至2021年夏天的東京奧運會和殘奧會，追加經費將高達2000億日元（約新台幣550億元），而東京奧運在防疫上所需的經費，也至少需要1000億日元（約新台幣275億元）。

據《共同社》報導，追加的經費包括場館的再確認費用、租借和保管設備的費用、奧組委的勞務費等，而防疫經費則包括完善醫療體系及採購防疫所需設備等。日本政府、奧運組委會和東京政府將在12月2日彙總9月就開始推動的防疫報告後，再計劃三方在追加經費及防疫費用上的負擔比例。

Reports: Cost of Tokyo Olympic delay put at about US$2 billion https://t.co/oSKi5B5DQE pic.twitter.com/Hgun2kaAMd — CTV News (@CTVNews) November 29, 2020

在決定延期前，東京奧運會的舉辦經費就已達1.35萬億日元（約新台幣3700億元），奧運組委會將負擔其中的6030億日元（約新台幣1653億元），東京政府負擔5970億日元（約新台幣1637億元），而中央政府則負擔1500億日元（約新台幣411億元）。由於如今的奧運經費因延期而變得更高，因此奧運組委會正積極與企業洽談，尋求它們的贊助。

此前，在東京奧運會決定延期不久後，相關人士就曾推測，追加經費將達到3000億日元左右。奧組委也盡可能壓縮費用，並在2020年10月宣佈，通過調整賽場的臨時設備、削減照明、減少奧運相關人士參加人數、調整奧組委人員計畫等，讓追加經費可以減少300億日元。

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