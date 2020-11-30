表弟不念書又迷電玩　姊用鐵鎚砸爛Xbox！結果他拿出「更大一根」

▲美國一名女子因為表弟不念書，竟拿槌子砸壞他最珍惜的Xbox遊戲機。（圖／翻攝自TikTok／@.laurin）

記者張寧倢／編譯

住在康乃狄克州的20歲女子勞倫（Laurin Naemi）因為表弟安東尼奧（Antonio）全部科目都不及格，還持續沉迷電玩，在獲得姑姑莉蓮（Lilian）的允許後，拿著鐵鎚摧毀了安東尼奧的Xbox遊戲機，過程影片上傳TikTok後，吸引超過1230萬次觀看數，但大部分網友卻認為勞倫其實「沒必要」這樣。

根據《鏡報》報導，美國一對表姊弟因為一台Xbox遊戲機在網路上引起熱議，姊姊勞倫聽姑姑莉蓮說，安東尼奧所有科目「全被當掉」，又沉迷電玩，根本不聽勸說，便從莉蓮那裡得到「做妳該做的，勞倫」的一句允諾之後，衝進表弟房間，拔掉他正在玩的Xbox遊戲機。不明所以的安東尼奧追著表姊下樓，一邊大聲斥喝，「妳在幹嘛？把我的Xbox還來！」

勞倫跑下樓後，將整台Xbox丟出家門，邊說，「誰叫你不聽媽媽的話。」安東尼奧看到心愛的遊戲機慘摔庭院，氣極敗壞地走回家裡向媽媽莉蓮告狀說，「媽！勞倫拿走我的Xbox。」萬沒想到，當他轉身之後，勞倫拿出了事先準備好的鐵鎚，往Xbox用力砸了幾下。目睹這一切的安東尼奧趕緊仔細地檢查遊戲機，發現已經出現許多凹洞，他似乎徹底崩潰，自己也把Xbox大力丟在地上，但最後仍將它小心地抱在懷中。

@.laurin Update- he’s still pissed af.. Everyone follow @antonio_pellerito cause now I feel bad original sound - laur

根據報導，影片上傳後吸引超過1230萬次點擊量、270萬人按讚與將近5萬則留言，多數人認為勞倫的作法「很沒有必要」，就算弄壞Xbox也不會讓表弟成績變好。一名網友稱，「為什麼不能在不拿走他珍貴資產的情況下，幫助他提高成績呢？」還有人說，「妳可以把它送給另一個買不起的孩子。」但也有網友表示，應該直接把Xbox放在裝滿水的浴缸裡，再拿鐵槌敲，因為Xbox不會教他任何東西。

▲表弟安東尼奧不甘示弱，也拿球棒把勞倫的化妝品全都催毀。（圖／翻攝自TikTok／@.laurin）

然而，就在大約過了一周後，勞倫又上傳了新影片，這次是安東尼奧拿著球棒衝進表姊勞倫的化妝間，把她的眼影盤、唇膏等美妝品全都拿走，勞倫只好追著下樓，過程中還在樓梯摔倒，只見安東尼奧把化妝品灑在前院地上，接著用球棒一個個敲毀，又問勞倫說，「看到自己的東西被弄壞的感覺如何啊？」影片的最後可以看到，安東尼奧露出了一抹得意的微笑。

@.laurin I really can’t believe he did this... prank wars time.. stay tuned. @antonio_pellerito vid creds to @marisakaji everyone follow them original sound - laur

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