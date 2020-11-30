冰箱嬰屍藏2年！中年婦遭控「虐待兒童」　問鄰居才知是雙胞胎弟

▲男嬰出生僅2個月便意外死亡，遭母親藏於冰箱內長達2年。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓全羅南道麗水市發生一起「冰嬰案」！一名43歲的中年婦女A某疑似長期放任、棄置子女於不顧，未善盡撫育職責，遭鄰居向洞事務所申訴，兒童保護機構獲報後前往現場調查，將一對兄妹接回機構安置，不料10多天後才在居民爆料下得知，A婦竟還有2歲的兒子，於是前往其住處調查，最後才在冰箱內找到男嬰冰冷的屍體，使死亡2年的男嬰得以重見天日。

先前警方、洞事務所、兒童保護機構前後3度前往A婦住處調查，但卻未發現男嬰蹤跡，使外界質疑政府與公家機關的辦案能力。

根據《韓聯社》報導，男童母親A姓婦人現年43歲，另有7歲長子、2歲女兒，而遭棄置於冰箱死亡的男嬰與2歲女兒則為異卵雙胞胎。警方指出，A婦涉嫌長期放任子女於不顧，鄰居只好代為照顧、餵養，並向政府機關申訴。兒童保護機構本月11日接獲報案後，13日前往A婦住處調查，並於20日將7歲長子、2歲次女帶回機構安置。

A婦在未婚的狀態生下3名子女，晚上6時出門工作後，得至凌晨2至3時才返家，期間子女根本無人看顧。

不料之後有居民向機構爆料，其實A婦還有一名幼子，但許久不見其蹤跡，經調查後才發現該名「未現身」的男嬰其實是女童的異卵雙胞胎弟弟，於是只好與警方於27日前往A婦住處，進而在冰箱內發現2歲男童冷冰冰的屍體。

根據警方探查的結果，在總共3名子女之中，A婦只替7歲長子辦理出生登記，至於雙胞胎姐弟則未辦理出生登記，消息一出後令市府人員大感震驚，表示當初警方與洞事務所人員前往A婦住處調查時，A婦完全沒有坦承還有一名死亡多時的男嬰，因此政府機關接對此事不知情。

警方表示，該男嬰出生僅2個多月後，便死於2018年底，屍體遭A婦放置於冰箱內。

為釐清死因，男嬰屍體需得接受解剖、驗屍，而A婦則由警方移交給檢方。

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