美康州新推勞工福利「帶薪家庭假」　最長可休12周還有錢領

▲勞工可以申請「12周有薪假」補貼，幫助因為家中有事抽不開身的勞工族群，不會就此失去經濟來源。（示意圖／達志影像）

實習記者湯子暘／編譯

美國康乃狄克州推出新的勞工福利，任何符合資格的勞工自2022年1月1日起，就可以申請「帶薪家庭假」（Paid Family Leave Program），最多可以申請長達12個月的假期，妊娠併發症嚴重的婦女可以額外再申請兩周，期間薪資皆由政府補助發放。

勞工如果碰到孩子出生、家人健康照護、照護現役受傷軍人等，都可以作為申請補助計畫的條件，且必須要在康州本地工作，或休假前12周內在康州工作，期間按各自的薪資水平在休假期間獲得補助，最高可以得到780美元（約新台幣22,000元）。

▲康州將於2022實行的「12周有薪假」對於有新生嬰兒的家庭有很大幫助。（圖／路透）



值得一提的是，這項福利的資金源於所有勞工薪水的一部分。康州政府會將薪資所得強制扣除0.5％，作為補助的基數。補助計畫的負責人里夫斯（Andrea Reeves）表示，扣薪政策自今年初就開始了，預計在年底前籌得4.85億美元。

里夫斯表示，會計畫再與勞工部合作，與企業方提供更詳細具體的指導，並參考其他州的實行成果來調整。科羅拉多州本月也已通過類似計畫，推動改善州內的勞工福利，而紐約州、紐澤西州等地則已經開始一段時間。