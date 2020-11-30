　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

秋筱宮認可真子公主婚事　主觀上外界少了「理解及祝福」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲日本公主真子與未婚夫小室。（圖／路透）

▲日本公主真子與未婚夫小室。（圖／路透）

實習記者劉佩婷／綜合報導

日本皇嗣秋筱宮文仁親王的29歲長女真子公主，原訂在2018年秋天與小室圭結婚卻一再延後。秋筱宮今是55歲生日，同時在在東京舉行記者會時表示，對於真子的決定一向都是「認可」的，但是從他主觀上看來，並不是得到很多人的理解及祝福的情況。至於週刊提到小室家陷入金錢糾紛一事，他認為有必要以「看得見的形式」作出回應。

真子在13日以書面方式提出，「結婚是必要選擇」，日本皇室表示，會在12月底之前給大家一個交代。

根據日本《共同社》報導，真子和小室結婚意願堅定，現在透過視訊頻繁聯繫，但受新冠肺炎疫情影響，婚事一再延後。據了解，文仁親王在記者會上提出《憲法》規定，「婚姻僅在兩性同意的基礎上成立」，做為父母應該要尊重孩子的決定並支持。然而對於週刊雜誌等報導小室家陷入金錢糾紛一事，秋筱宮稱小室有必要以「看得見的形式」作出應對，並且指出，若到了實際將結婚的階段，必然要將這些財務糾紛都說明清楚。

真子和大學同學小室於2017年9月訂婚，但2018年2月宣布婚事延期，至今已2年多。當時外界預測兩人會等到皇位繼承等相關重要儀式結束後才會成婚，而現在日皇換代儀式壓軸的「立皇嗣之禮」已經結束，兩人卻還沒成婚。真子隨後發表書面信函，「我們倆結婚的心意未變。」

▲▼日本皇室第二順位皇位繼承人文仁親王（左）、文仁親王妃紀子（中），以及真子公主（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本皇室第一順位皇位繼承人文仁親王（左）、文仁親王妃紀子（中），以及真子公主（右）。（圖／達志影像／美聯社）

日本宮內廳2018年宣布婚期延後時，表示真子內親王與小室還沒有充足時間做好準備，但當年坊間媒體盛傳，婚期延後的原因很可能跟小室的母親債務糾紛有關。

真子與小室圭是國際基督教大學的同學，男方外型俊俏，令真子一見鍾情，多年前受訪時表示：「他（小室圭）的笑容就像太陽一樣，很快就吸引到我。」真子也稱讚小室圭認真努力又獨立，兩人從2012年就開始交往。

▲小室圭和真子公主是大學同學，他曾經以「海王子」名義為日本旅遊觀光行銷。（圖／達志影像／美聯社）

▲小室圭和真子公主是大學同學。（圖／達志影像／美聯社）

至於小室圭的母親小室佳代，曾被爆出與一名窮苦的設計師交往，私底下卻接受一名外商男士的援助。後來那名外商宣稱，小室母親不還錢等等，黑歷史浮上檯面，小室圭也不願出面多做解釋，這樣讓日本皇室的面子掛不住，外界猜測很有可能是這些醜聞，所以才會一再的將婚事拖延至今。

 
ET快訊
快訊／八仙樂園遭勒令停業不服上訴　結果出爐了
快訊／洗發票效應　財政部擬「故意的小額消費」不給獎
奧萬大翻車驚悚影片曝！山路轉彎突「倒地冒白煙」1死20傷
本土劇女星遊覽車叫賣　慘遭酸「沒戲拍才來」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法男犧牲手指頭救海鷗　一咬成功掙脫兩公斤章魚魔掌

下半身脫光光！「女上男下」公廁待超久　巡警硬開門傻了：旁邊還有

印度5歲女童遇害雙眼、腎臟全不見　父母淋油控訴反被拘留

原來要傳給他！貴妃「露毛照」真相反轉　外流意外曝泰王特殊愛好

6歲女童專心錄家校作業影片　滑稽爸身後熱舞尖叫引來千萬觀看

冰箱嬰屍藏2年！中年婦遭控「虐待兒童」　問鄰居才知是雙胞胎弟

額頭被刺「大雞雞」　滿身不雅字朋友笑噴…他怒報警：別欺負文盲

疫情下自殺女性暴增83%！日本10月自殺人數超過染疫總死亡數

政治立場太明顯？泰國「保皇派」帳號遭停用　推特：違反平台規定

18歲少女「下面滑出小寶寶」！凌晨背痛送急診　一蹲廁所當場嚇瘋

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

連晨翔撩周曉涵「好多第一次都給妳」　誤喊「曉恩」...她一秒變臉：叫她出來！

日爆紅男自稱「真人版城之內」國3因下巴太長遭甩從此0戀愛

湯姆．克魯斯上身？他4肢緩慢著地 讓手扶梯維持怠速...躲過感應點

桃園南北之爭！桃園真D超無聊？ 車站臭又醜？中壢人：出站即出國

法男犧牲手指頭救海鷗　一咬成功掙脫兩公斤章魚魔掌

下半身脫光光！「女上男下」公廁待超久　巡警硬開門傻了：旁邊還有

印度5歲女童遇害雙眼、腎臟全不見　父母淋油控訴反被拘留

原來要傳給他！貴妃「露毛照」真相反轉　外流意外曝泰王特殊愛好

6歲女童專心錄家校作業影片　滑稽爸身後熱舞尖叫引來千萬觀看

冰箱嬰屍藏2年！中年婦遭控「虐待兒童」　問鄰居才知是雙胞胎弟

額頭被刺「大雞雞」　滿身不雅字朋友笑噴…他怒報警：別欺負文盲

疫情下自殺女性暴增83%！日本10月自殺人數超過染疫總死亡數

政治立場太明顯？泰國「保皇派」帳號遭停用　推特：違反平台規定

18歲少女「下面滑出小寶寶」！凌晨背痛送急診　一蹲廁所當場嚇瘋

羅志祥內湖2.6億豪宅爆「偷蓋泳池」　建管處：必要時強制拆除

跨坐鄭人碩身體「女主角上下搖晃」　電影預告遭臉書禁播

快訊／八仙樂園遭勒令停業　不服上訴被駁回「敗訴確定」

法男犧牲手指頭救海鷗　一咬成功掙脫兩公斤章魚魔掌

2020縣市幸福指數大調查　「幸福常勝軍」新竹市得分超越六都

2.6萬坪「竹北遠百」明年開幕　名品、展演廳搶家庭客

江疏影撞衫「泰國選美冠軍」慘輸！　被逆天S曲線強壓…瞬間黯淡

BTOB昌燮開YouTube沒人相信！6次澄清釣出工作人員：就說是真的

大專棒聯／李亦崴中華隊磨練後單場5安打　遠東扣倒開南

ASICS GT-2000 9支撐型跑鞋回歸　強化跑者支撐穩定

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

翁死於新冠　火化2天後「復活」回家

百年老宅牆壁挖出酒瓶！伯爵遺產曝

親人惡作劇害死　男童遭電梯夾殺

火球突降日本夜空　民眾驚：世界末日

快訊／拜登受傷了！將進行骨科檢查

Zappos創辦人辭世　火災重傷身亡

南韓學測倒數4天！疫情延燒補習街　高3生確診

紅髮辣女VS.240公斤巨漢！1回合猛擊27拳奪勝

川普8600萬台幣「丟水裡」威州重計票結果出爐

F1賽車撞場邊「炸裂成火球」車手奇蹟生還

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

他脫光硬上繼女被妻撞見！拋童後跳樓

3嬤釣魚遇禍！上萬蜜蜂「包圍狂螫」下場超慘

更新／拜登扭傷最新結果！「骨折」須穿矯正鞋

更多熱門

相關新聞

婚事拖3年！真子公主堅持下嫁海王子　文仁咬牙准了

婚事拖3年！真子公主堅持下嫁海王子　文仁咬牙准了

日本德仁天皇的胞弟秋篠宮文仁親王30日歡度55歲生日，而他也趁著此次機會首度公開表態，同意女兒真子公主與男友小室圭的婚事。事實上，小室圭與真子宣布訂婚後沒多久，就被爆出家庭史複雜，母親向前男友欠下大筆債務，兩人婚事也因此無限期延宕，男方更是出國留學逃避一切。如今文仁親王雖然開口同意婚事，但也強調對方必須先處理好財務糾紛。

奧運延期好貴　額外經費增800億

奧運延期好貴　額外經費增800億

關鍵倒數3天！南韓釜山「超前佈署」防堵病毒

關鍵倒數3天！南韓釜山「超前佈署」防堵病毒

金正恩為疫情要徹底切斷與中國貿易

金正恩為疫情要徹底切斷與中國貿易

即／派戰機掃射人民！全斗煥一審判8個月徒刑

即／派戰機掃射人民！全斗煥一審判8個月徒刑

關鍵字：

日韓要聞皇室秋篠宮文仁親王立皇嗣之禮

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

小S「透視bra」突襲強吻！　下秒狠瞪嗆「看三小」...蔡依林罕爆粗口回擊

周湯豪名字被打錯變「粥湯蠔」！本人罕見暴怒開戰

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

快訊／新冠肺炎暴增24例境外移入

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

即／南投奧萬大遊覽車翻覆！「1命危、5重傷」搶救中

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」
蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面