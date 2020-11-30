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關鍵倒數3天！南韓釜山「超前佈署」防堵病毒：守護考生安全

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▲▼受疫情影響，釜山海雲台海水浴場遊客稀少。（圖／CFP）

▲受疫情影響，釜山海雲台海水浴場遊客稀少。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情告急，加上3天後全國高3生將舉行大學入學考試，中央政府將首都圈的防疫層級維持第2階段，同時禁止澡堂、三溫暖、舞蹈學院營業，而其他地區則一律調升至第1.5階段。不過與此同時，釜山卻率先宣布調升防疫層級至第3階段，加強擴大病毒防疫措施，期間禁止10人以上聚會、高速鐵路KTX與高速公路客運也減班50%。

統計指出，釜山市今（30）日上午通報新增52起病例。根據《朝鮮日報》，釜山市代理市長邊城完（변성완）於30日上午11時30分在市府召開記者會，宣布1日起將領先中央並超前佈署，調升釜山市的防疫措施至第3階段，維持72個小時。

邊城完表示，釜山地區接受隔離檢疫者已超過4000人，疫調速度始終無法追過病毒擴散的速度，且醫院首次面臨病床數不足的問題，「我們將動員一切行政力量，針對高感染風險的場所管制學生進出，擴增相關人力，防堵病毒3天、72小時侵入。」

根據南韓政府的防疫規定，若平均單日新增病例突破800至1000人以上，將可適用社交距離防疫第3階段，任何非必要設施與場所、以及公立美術館與博物館等將被迫關閉，並禁止10人以上的聚會，同時KTX與高速客運將會大幅減班50%。

另外，各級學校將展開線上遠距教學，而各宗教設施也禁止聚會與共餐。

邊城完強調，「若不採取特別措施，則無法保護考生們的健康安全！」

據悉，南韓防疫當局今（30）日上午共通報438起病例，其中境內感染為414例、境外移入為24例，目前南韓共累計34201例確診、526例死亡。

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