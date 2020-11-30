全隊減薪　英足俱樂部行政總裁買名車寵妻惹來批評

▲英國足球俱樂部伯恩茅斯行政總裁買名車送愛妻的舉動，引起網友論戰。（示意圖／路透）

實習記者陳培鈞／綜合報導

英國伯恩茅斯足球俱樂部（AFC Bournemouth）行政總裁的妻子阿萊希雅（Alesya）上周二在社群平台炫耀丈夫布萊克（Neill Blake）送的禮物；價值14萬英鎊（約合新台幣530萬元）的客製賓利，引起球界和球迷批評。

根據外媒報導，伯恩茅斯的選手和員工在4月的疫情期間，主動減薪。該俱樂部的前任經理豪（Eddie Howe）是首位在疫情期間減薪的足球界人士，他年薪高達400萬英鎊（約台幣1.5億元）；布萊克和球隊其他高層也紛紛效仿。球員也在球隊經濟困難期間減薪，希望共同度過球隊的財務危機。

在阿萊希雅公開炫耀丈夫送的禮物後，知名足球金融評論網藉此諷刺布萊克，在停賽期還不忘跟球迷聯繫感情。阿萊希雅也在事後關閉個人的社交平台。網友評價兩極，有人認為，用自己的錢買禮物送老婆沒什麼不對；但也有人反駁，高層透過申請員工補助，讓俱樂部避稅，自己卻花錢買名車。

伯恩茅斯目前在英國的次級聯賽中，排名第二，專家認為他們有機會重返英超一級賽場。