沙漠金屬柱離奇消失！現場驚見髒話尿漬　他直擊神秘卡車：被偷了

▲ 沙漠金屬巨碑高約3公尺,是在猶他州公共安全局官員本月進行野生動物調查時所發現。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國猶他州一塊金屬巨碑本月上週引起外界關注,根據土地管理局猶他州辦公室官員28日官方聲明,早在27日晚間,它就被不明人士或組織移走。探險家指出,當他那天晚間11時駕車經過該處時,不但發現金屬巨碑消失的事實,反而看到沙子上寫著「再見b***h」的髒話字句,現場還有人撒尿的痕跡,目擊一輛卡車經過,懷疑巨碑被人偷走。

綜合紐約時報、衛報報導,金屬巨碑迄今仍被許多謎團圍繞,包括如何被放置在該處、確切出現時間點,都還有待進一步確認,但它的所在位置早已被多人發現,且在當地矗立已久。只不過,根據最新流傳的畫面,原本巨碑所在之處,只留下一堆石頭。

