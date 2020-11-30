「博科聖地」冷血割喉！奈國農民魂斷田中央　最慘恐攻逾110亡

▲奈及利亞東北部的科舒貝村慘遭「博科聖地」血洗，聯合國預計至少有110人因此喪命。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

28日早上，奈及利亞東北部博爾諾州（Borno）最大城市邁杜古里（Maiduguri）附近的科舒貝村（Koshobe），慘遭極端組織「博科聖地」（Boko Haram）血洗，導致43名村民遇害、6人重傷，多人失蹤。聯合國估計，隨著搜尋行動的展開，死亡人數可能上升至110人。

綜合外媒報導，這起發生在科舒貝村的恐怖襲擊，主要針對當地正在處理農務工作的農民。州長祖盧姆（Babagana Zulum）證實，遇害的43名村民是在農田幹活時遭到襲擊，這些可憐的農夫被冷血的恐怖分子割喉，當場慘死。

A 'gruesome' massacre against farmers in northeastern Nigeria killed at least 110 people. https://t.co/d0umuoLBJw — Al Jazeera News (@AJENews) November 29, 2020

儘管奈及利亞當局只找到了43具屍體，但聯合國估計，隨著搜尋行動的展開，死亡人數可能上升至110人，「是奈及利亞年內爆發的最慘恐攻」。聯合國人道主義協調員卡隆（Edward Kallon）表示，他對於平民受到「直接的暴力襲擊感到憤怒和恐懼」。

▲奈及利亞近日受到的恐攻事件被聯合國譽為「是奈及利亞年內爆發的最慘恐攻」。（圖／路透）

而奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）也發表聲明指出，博科聖地的暴行已讓「整個奈及利亞都受到傷害」，聯邦政府將向武裝部隊提供必要的支持，以加強打擊該極端組織的力度。



有著奈及利亞「塔利班」之稱的博科聖地是一個伊斯蘭教組織，其目標是主張在奈及利亞全國推行穆罕默德先知的伊斯蘭教法，以及透過聖戰，成為哈里發國的一部份。該組織成立十餘年來，頻繁出沒於奈及利亞東北部，並對周邊的多個國家構成了安全威脅。

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