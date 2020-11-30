澳洲5歲男童在家中跟狗「生死搏鬥」　頸部被咬傷到差點死了

▲羅威納犬是最古老的犬種之一，最早可以追溯到羅馬時代。（示意圖／達志影像）

實習記者湯子暘／綜合報導

澳洲麥格理湖市（City of Lake Macquarie）29日驚傳5歲大男童遭家犬咬成重傷，臉部和頸部都有嚴重的撕裂傷，隨後被送往醫院急救，所幸目前已脫離生命危險，但作案的2歲大羅威納犬則將會被安樂死。

根據《每日郵報》報導，5歲男童住在在麥格理湖的陽光社區，周日下午被父母留在家裡，卻意外與家中所飼養的2歲大羅威納犬起衝突，展開「生死搏鬥」，自己的臉部與頸部都被咬傷。

兩名救護人員接獲通報後，在下午4點30分抵達他家中，緊急簡單處理傷勢後，再由直升機轉到雪梨的韋斯特米德（Westmead）兒童醫院。 據救護人員的說法，當時的傷勢如果不及時處理，可能會導致男童死亡。目前警方已針對事發原因跟這隻羅威納犬展開調查。

▲羅威納犬常被用作搜救犬、警犬和護衛犬。（示意圖／達志影像）

澳洲惡犬攻擊人的事件頻傳，光是墨爾本市在2016年裡，就有超過10起攻擊事件，造成5人受重傷，4隻狗喪命，1隻狗受重傷。2018年同樣在新南威爾士州，年僅4歲的馬提格（Angus Martig）被鄰居家的鬥牛犬咬成重傷，脖子與肩膀都有不小的傷口。

澳洲對寵物也具有相當詳細的法律規範，甚至在有些州還有所謂「免費一口」（One free bite）的規矩，只要家犬是第一次攻擊且不具重大損傷的話，仍會被歸類為無侵略傾向，主人無需承擔賠償責任。

但在《1998年寵物夥伴法》裡第51條有明確提到，如果犬隻屢次威脅、追趕或殺死人或動物，將會被視為具危險性，飼主必須將狗絕育，並飼養在兒童無法接觸到的圍欄裡，設有「危險犬隻警告」的標語。