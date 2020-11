21歲的他收集253件SupremeT恤　拍賣價高達5700萬元

▲國際知名街頭潮牌Supreme。(圖/翻攝自instagram/bybogart)



21歲的詹姆斯·博加特(James Bogart),從2014年就開始蒐集美國街頭服飾品牌Supreme的T恤,花了將近6年共蒐集253件Bogart的Box Logo系列T恤。如今這些集結自1994年創立以來,至2020年所有的Box Logo T恤套組將拍賣,預估價格達到200萬美元(約新台幣5700萬元)。

根據《CNN》報導,詹姆斯的收藏品將在國際拍賣行佳士得(Christie’s)上拍賣,主題是「The Behind the Box: 1994-2000」,預估成交價將超過200萬美元,超過去年Sotheby’s的248個Supreme滑板板身系列的價格。Christie’s指出,「The Behind the Box: 1994-2000」是所有 Supreme 迷們夢寐以求的一次拍賣活動,每一件T恤胸前均印有品牌名稱字樣的方框裝飾。

這組Supreme Box Logo T 恤套組被譽為「史上最完整」、「數量最龐大」的收藏品,由今年才 21歲的詹姆斯·博加特(James Bogart)耗時六年才蒐集完成,他現在正就讀於義大利知名時尚學校(Polimoda)服裝設計暨時尚管理學院。他表示,一開始沒有人看好他,認為要蒐集到整套T恤是不可能的任務。詹姆斯更補充,「這個列裡最有價值的是1999年的 WTAPS Box Logo T-Shirt,當時只有30件發售,而NEIGHBORHOOD樣式則從未公開發售,近期才以35萬美元的價格售出。」

Supreme在全球只有12間分店,經常吸引顧客大排長龍購買價格昂貴的產品,其獨一無二的發展歷程令人津津樂道,尤其透過社交媒體的炒作和年輕人的潮流趨勢,讓Supreme聲名遠播。佳士得表示,鮑嘉的藏品是有史以來最完整的Supreme T恤收集,許多件甚至在二手市場也找不到。