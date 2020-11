刺客沒現身過…「遙控機關槍」掃射伊朗核武之父　3車護送仍亡！

▲具「伊朗核武之父」美稱的法克里薩德(Mohsen Fakhrizadeh)27日遭到暗殺。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

伊朗核子科學家法克里薩德(Mohsen Fakhrizadeh)被譽為伊朗「核武計畫之父」,卻在27日於首都德黑蘭郊區慘遭射殺,原先多家外媒表示,法克里薩德坐車遭擋住去路後,現場至少出現6名槍手,以機關槍瘋狂掃射。然而,伊朗半官媒卻報導,暗殺行動全程透過遙控機槍遠端操作,並無刺客在場。

根據伊朗半官方媒體《法斯通訊社》29日報導,伊斯蘭革命衛隊(IRGC)高官法克里薩德27日慘遭暗殺,事實上,當時並沒有刺客在場,而是事先在一輛汽車上安裝了遠端遙控機關。報導稱,當天法克里薩德在3台保鏢車的護送之下,載著妻子前往阿布薩市(Absard)度假小鎮,當領頭車先行前往確認目的地時,襲擊行動便就此展開。

▲現場留有暗殺行動造成的大量血跡 。(圖/路透)

報導接著表示,法克里薩德的防彈座車突然遭幾發子彈擊中,但他並沒有意識到是蓄意攻擊,以為是車輛發出怪聲或有車禍便下車檢查,沒想到法克里薩德才剛下車,遙控機槍就從大約150公尺之外開始朝他射擊,總共命中3槍,其中2槍在側身,另1槍因為擊中背部而導致他脊髓斷裂,保鏢也遭受槍擊,發出襲擊的日產車隨後發生爆炸。

報導指出,現場照片顯示,法克里薩德乘坐的防彈車包含擋風玻璃與後窗都留有彈孔,柏油路上血跡斑斑,還有散落一地的爆炸殘骸。雖然法克里薩德隨即被送往附近醫院,但他仍在那裡被宣布死亡,妻子也疑似同時喪生。據傳,伊朗當局查到了爆炸的日產車車主,但他早在10月29日就離開了伊朗,當局也並未公布車主個資。

