拜登求診身影曝光！步伐緩慢扶下梯　川普送暖：早日康復

▲ 拜登前往骨科診所檢查。圖為工作人員。(圖/路透)

記者詹雅婷/編譯

美國總統當選人拜登28日與愛犬玩耍滑倒扭傷,依據最新電腦斷層掃描(CT)檢測,右腳中足處出現髮絲狀骨折,未來數周可能需要穿矯正鞋。隨著拜登現身骨科診所的畫面曝光,現任總統川普也在推特發文,要拜登早日康復。

美媒NBC報導,拜登28日與家犬「少校」玩耍卻不慎扭傷腳,儘管初步X光檢查並無大礙,但後續CT顯示,右腳中足處的外側楔骨、中間楔骨有微骨折。拜登私人醫師歐康納(Kevin O'Connor)表示,未來數周可能要仰賴矯正鞋來協助復原。

NEW: @nbcnews photographer captures @JoeBiden leaving orthopedic office in Delaware where the president-elect was just treated for what his doctor called a sprained right ankle from a fall Saturday. pic.twitter.com/mTYee0BMur