紐約「日落公園」冰屍650具　新冠死者躺冷凍貨車半年無人問

▲新冠肺炎在美國造成無數死亡，許多死者甚至沒有家屬願意幫他下葬。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國截至28日為止，已有約27萬人死於新冠肺炎，而東岸重鎮紐約的死亡人數則高達34049人。目前仍有650具屍體躺在臨時冰櫃中無人認領，多數是因為家屬無法負擔葬禮費用，或醫院根本找不到死者家屬，讓無數裝滿屍體的冰櫃就這樣一直停放在日落公園（Sunset Park）。

根據《華爾街日報》報導，紐約市自5月初開始，由於殯儀館因死亡人數暴增而超負荷，調來數十輛冷凍貨櫃車作為「臨時太平間」，暫時安置在布魯克林日落公園的39號碼頭，但卻有將近10輛貨車直到現在還無法卸貨。

政府官員表示，在親屬沒有認領的狀況下，不知道該拿這些無主屍體怎麼辦。根據以往經驗，死者如果最後真的沒有人認領，會先安葬在長灣哈特島上的公墓，但這項慣例已先行被紐約市長否決。

▲由於殯儀館冰櫃超載，死者被放入冷凍貨櫃車中暫時安置。（圖／路透）

紐約市市長德布拉西奧（Bill de Blasio）表明，這次不會在哈特島公墓進行大規模葬禮，許多家庭的生活仍因為新冠而深陷困境，喪葬費用可能會再度加重負擔，願意等到他們能有餘力安排後事的時候，不會急著將這些屍體草草下葬。

市長表示，「他們因為新冠疫情或其他困難而陷入掙扎，所以那些痛失親屬的家庭還在思考，什麼才是為已故親人辦理後事的最好方式。我們會試著與每一個死者家屬一起努力，確保他們能在對的時間點處理後事。」

▲葬禮的費用對於許多貧窮的家庭來說，是一筆不小的負擔。特別在新冠疫情在美國爆發後，許多人因此失去唯一的工作，不堪負荷家中龐大的經濟壓力。（圖／路透）

首席法醫辦公室的桑普森（Barbara Sampson）指出，認領狀況已經在改善中，從原來的698具降到650具，「我們支持死者家庭，給予在新冠高峰時過世的死者的後事上，能有所尊重，這便是我們的核心使命。」

紐約4月初時死亡率非常驚人，每天都有多達800人死去。當地殯儀館的冰櫃天天爆滿，開始拒絕「接客」。這樣的情況也在4月初時發生意外，一輛沒有冷藏系統的卡車偷停在殯儀館外被發現，裡面還裝滿100多具發臭的屍體。

