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川普下台倒數「黑名單」再添4陸企　中芯國際、中海油赫然上榜

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▲▼美國總統川普26日向海外駐軍發表感恩節談話。（圖／路透）

▲川普在下台數週前再次下令，將4家被認為有共軍背景的陸企列入制裁「黑名單」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

距離川普下台只剩月餘，但外媒卻透露，他在下台前將再對付4家被認為有共軍背景的陸企，讓原本已有31家企業上榜的「黑名單」越變越長，來到35家。消息人士告訴路透社，榜上有名的4家陸企包括了中國最大的晶片製造商中芯國際（SMIC），與中海油（CNOOC）。

據路透社報導，知情人士透露，將這4家陸企列入「黑名單」後，美國公民與企業將被禁止投資該公司，而此舉也將讓美中關係的惡化再度上升到了一個新的階段。

▲▼中芯國際 SMIC。（圖／CFP）

▲中國最大的晶片製造商中芯國際（SMIC）也被列入黑名單。（圖／CFP）

路透社目前還不清楚最新名單何時會公佈在《聯邦公報》（Federal Register）上，但據文件資料和3名知情人士消息，新增的4家陸企分別為中芯國際、中國海洋石油集團有限公司、中國建設科技集團股份有限公司（CAG）以及中國國際工程諮詢公司（CIECC）。

截至目前為止，美國國防部並未針對此事發表任何言論，但路透社認為，此舉是川普政府試圖延續其任期內對中國態度強硬的傳統，並在國會兩黨反華情緒高漲之際，迫使即將上任的拜登政府對北京採取更強硬的立場。

►川普趕卸任前再下封殺令！4陸企遭五角大廈列「黑名單」
►川普下台前再戰北京！　路透：89共軍企業入列「出口管制黑名單」

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