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狠剃光頭誆「癌末+新冠」　她狂撈32萬「爽遊土耳其」辦免費婚禮

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▲▼婚禮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子謊稱患上末期癌症，欺騙好友們為她支付婚禮費用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

英國一名29歲女子史坦登（Toni Standen）為了完成自己夢想中的婚禮，而謊稱患上末期癌症，欺騙好友們為她支付8500英鎊（約新台幣32萬元）的婚禮費用。為了圓謊，史坦登甚至還剃了光頭，並且在接受報紙採訪時表示，她希望她同樣患癌的父親德烈克（Derek）可以在她的婚禮上陪她走紅毯。

綜合《每日星報》和《每日鏡報》報導，史坦登今年1月聲稱，她患上癌症並且只剩下兩個月的壽命了，她的癌細胞已蔓延全身，包括大腦和骨頭，而且器官已經開始衰竭。於是她的朋友們在眾籌網站Go Fund Me上開設專案，希望大眾能慷慨解囊，讓她和男友詹姆斯（James）能擁有一個「夢想中的婚禮」。

在大家的資助下，史坦登的婚禮在英國柴郡（Cheshire）威德斯（Widnes）的聖比德天主教教堂（St Bede's Catholic Church）順利舉行，一共有150名賓客出席了她的婚禮。

史坦登原本聲稱，她希望父親德烈克可以在她的婚禮上牽著她的手，一起走紅毯，豈料德烈克卻在她的婚禮前一天去世了，婚禮只能播出他生前錄製的祝福影片。客人們聽完後都被感動哭了，只有冷漠的史坦登並未認真看待父親的祝福，反而在現場開起了低俗的玩笑。

▲▼婚禮。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子用朋友們捐助給她的錢去辦了「夢中的婚禮」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

史坦登的友人透露，她在婚禮舉行後，和52歲的新婚丈夫詹姆斯去了附近的一家酒店。在那裡，這位新娘清點現金，隨後飛到土耳其度蜜月。不過，這一切並未隨著婚禮的結束而落幕，今年3月，史坦登不顧自己「病重」，與詹姆斯一同前往德國、捷克、奧地利、匈牙利和義大利度假。

▲▼旅行。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲朋友們好奇，「癌末」的史坦登怎麼能四處旅行。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

今年4月，她聲稱自己感染了新冠病毒，終於引起了朋友們的質疑。她的謊言最後被揭穿，並被好友們告上法庭。失業的史坦登在庭上承認，她自2019年2月開始詐欺她的好友們。地區法官桑德斯（Nicholas Sanders）認為，史坦登嚴重違反了信任原則，並命令她償還所有的捐款，否則就會面臨牢獄之刑。

▲▼病人,生病,醫院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲今年4月，史坦登聲稱自己感染了新冠病毒，朋友們終於不再相信她。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

史坦登的朋友們在知道真相後，將她的行為稱為「終極背叛」。她捐贈了525英鎊（約新台幣2萬元）的大學好友艾斯頓（Cheryl Aston）諷刺道，「史坦登根本就能獲得奧斯卡獎了，她的演技真是太棒了！」其他好友們也紛紛表示，「她把我們都騙了。我們完全被吸引住了」、「她告訴我她快死了，我就信以為真了」。

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