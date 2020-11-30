心疼自己被主流媒體打壓！　川普嗆：美國沒有新聞自由

▲美國總統川普大嗆主流媒體腐敗，不肯報導「選舉詐欺」。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普競選連任失敗，由於不滿選舉結果，他大興法律戰，如今更在選後首度接受專訪時表示，美國毫無新聞自由可言，因為主流媒體過於強大且極度腐敗。他稱，「我們都遭受到媒體的壓制。」據悉，川普此舉是在指責媒體未能報導他口中的「選舉詐欺」。

川普29日接受《福斯財經網》節目「Sunday Morning Futures」採訪時抱怨，多數的媒體不願意報導「發生在全美各地的選舉詐欺」，而他更聲稱，這個選舉詐欺讓拜登贏得了8000多萬票不法票數。他在電話連線中表示，「這場選舉被操控了，根本就是一場騙局，然而他們至今都還在隱瞞這件事。我們的問題是，我們去找了法官，但大家都不想參與其中，媒體甚至不願意報導這件事。」

▲拜登次子杭特（Hunter Biden）爆出電郵門弊案，右為拜登。（圖／路透）



川普同時也稱讚主持人瑪麗亞·巴蒂羅姆（Sunday Morning Futures）「非常勇敢」，因為她願意做一些「媒體不想談論的事」。川普說，「他們知道這有多詐欺，跟杭特沒有什麼區別。」川普認為，主流媒體刻意忽視且淡化由《紐約郵報》爆料的杭特「電郵門」醜聞。

不僅如此，川普還點名推特與臉書兩大社交軟體巨頭，不滿他們封鎖有關杭特電郵門醜聞的報導。川普說，「在這個國家，我們沒有新聞自由。我們遭受到媒體的打壓。如果沒有人報導，你就不會有醜聞。」據悉，推特目前已經解除封鎖杭特電郵門案的相關報導。

川普補充道，「媒體和大型科技公司的力量非常強大，腐敗也很嚴重，」他也呼籲，應該取消1996通過的《傳播淨化法案》第230條，因為這是在人為地保護那些主流媒體，而這是一種大規模的腐敗、沉默以及壓制。

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