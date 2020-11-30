拜登將接受「總統簡報」！　全女性發言團隊後…再傳3女幕僚人選

▲拜登團隊表示，拜登將於台灣時間12月1日聽取他的首次總統每日簡報。（圖／路透社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統當選人拜登與副手賀錦麗29日宣布，未來白宮發言人團隊為「全女性陣容」後，又有消息傳出拜登將於當地時間30日首次接受總統每日簡報，其中包含國家情報機關提供的消息。另外，《華爾街日報》透露，又有3位女性成為拜登幕僚的有力人選。

根據路透社報導，美國當選總統拜登的辦公室表示，拜登將於30日收到他的第一份總統每日簡報，報告的內容包含了由美國國家情報機關所提供的消息，聽取完簡報後拜登也會與他的顧問會面。

報導指出，拜登與副手賀錦麗29日宣布，未來白宮發言人團隊將由「全女性」所組成，包含這次被選為白宮新聞秘書的帕斯基（Jen Psaki）曾在歐巴馬任期中任職過國務院發言人，而在2020大選中擔任拜登競選團隊發言人的貝汀菲爾德（Kate Bedingfield）將成為「白宮通訊主任」（Communications Director），還有其他5名女性團隊成員。

報導提到，拜登在聲明中表示，今天他將自豪地宣布，白宮「第一個」完全由女性組成的高級新聞溝通團隊誕生，「她們將帶來更多元的觀點，並共同承諾再次團結這個國家。」將就任新聞秘書的帕斯基也在推特上寫道，「溝通團隊是史上最多元化的團隊，同時也是6個孩子的媽媽。」

《華爾街日報》報導，拜登還將計畫提名，曾長期希拉蕊女性幕僚的坦登（Neera Tanden）為行政管理與預算局局長，另外2名女性經濟學者魯斯（Cecilia Rouse）與布希（Heather Boushey）則被認為是有望加入經濟顧問委員會的人選。

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