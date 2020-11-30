大考倒數第3天！南韓單日438人確診新冠...澡堂、三溫暖被迫關閉

▲大批人群聚集在金浦國際機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）單日新增病例雖已較前日稍有下跌，但仍維持400多人的規模，考量到周末篩檢量比平日少，因此距離疫情回穩恐怕還有得等！防疫當局指出，目前所爆發的全國性第3波感染潮，源自於各地的家族親友聚會、職場、三溫暖與澡堂、汗蒸幕、有氧舞蹈學院、補習班、桌球場、網咖。

3天後便是全國高三生的大學入學考試，為有效防堵病毒擴散，南韓國務總理丁世均（정세균）昨（30）日下午在會議中宣布，明（1）日0時起將全國各地社交距離防疫調升為第1.5階段，同時首都圈地區維持第2階段，不過有氧舞蹈學院、澡堂、三溫暖皆須暫時停止營業。

根據《韓聯社》報導，截至30日0時為止，南韓防疫當局今（30）日上午共通報438起病例，其中境內感染為414例、境外移入為24例，目前南韓共累計34201例確診、526例死亡。

▲高3生的大學入學考試考卷、答案卷已陸續分配至各地的考區。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增261例（首爾佔158例、京畿道佔69例、仁川佔34例），佔總體新增確診比率達63%；釜山新增52例；忠清北道新增22例；慶尚南道新增19例；全羅北道新增16例；光州新增12例；江原道新增8例；大田新增5例；大邱、慶尚北道、忠清南道各新增4例；蔚山、全羅南道各新增3例；世宗新增1例。

從新增的群聚感染案例來看，首爾市東大門區某桌球場集體染疫，截至29日中午12時為止共累計11例；首爾市蘆原區某體育場所累計10例。

從首都圈主要的群聚感染案例來看，首爾市江西區有氧舞蹈學院累計176例；首爾市麻浦區弘大新教會（홍대새교회）累計146例；首爾市瑞草區三溫暖累計78例、另間三溫暖累計66例；首爾市智慧型手機App使用者聚會累計26例。

▲首爾市府官員前往九老區一處教會，檢查其是否遵守社交距離防疫第2階段。（圖／達志影像）

從其他地區的主要群聚感染案例來看，蔚山、釜山長鼓講習聚會累計106例；忠清北道堤川市醃泡菜活動累計40例；忠清北道清州市某撞球場聚會累計25例；全羅南道長城郡陸軍培訓基地尚武臺（상무대）累計18例。

南韓保健福祉部第2副部長姜都泰（강도태）於30日會議上表示，全國各地傳出規模不一的零星群聚感染，若無法有效防堵，將演變成大規模群聚感染，拉長全國性第3波感染潮的時間，同時呼籲處於高感染風險的年輕族群，由於無症狀感染比率偏高，因此應減少非必要的外出與10人以上的聚會。

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