涉嫌侮辱牧師！韓前總統全斗煥將「出席一審」...大罵：吵死了

▲南韓前總統全斗煥30日下午將出席一審宣判。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓高齡89歲的前總統全斗煥，2017年4月在出版的《回顧錄》（회고록）中，針對天主教神職人員曹畢奧（本名曹喆鉉，조철현）指控曾在518光州民主化運動時目睹戒嚴軍戰機當街掃射人民，痛批其「無恥唬爛嘴」，事後遭提告，今（30）日早晨偕同妻子李順子（이순자）從首爾住處出發，前往光州出席一審宣判。

臨行前，他對著堵在家門前舉牌抗議的民眾大喊，「你給我說話小心點！」

根據《韓聯社》報導，全斗煥出版《回顧錄》時，曹畢奧已經逝世，因此遭其法律代理人以「侮辱死者」罪名提告。30日上午8時42分，他戴著黑帽、口罩、穿著一襲黑色西裝，與李順子從首爾市西大門區延禧洞住處搭乘早已備好的座車出發，將前往光州地方法院出席一審宣判。

媒體、警察、反對群眾一大清早便將全斗煥住處前擠得水洩不通，大概有100多人，其中反對群眾向全斗煥高喊，「當庭羈押全斗煥吧」、「全斗煥對全國民眾道歉吧」。精神抖擻的全斗煥見狀也不相讓，氣得表示，「吵死了，你這傢伙說話給我小心點！」

據悉，這場訴訟長達2年6個多月，而一審宣判將於30日下午2時（台灣時間下午1時）開庭。該場訴訟之焦點為，法官能否證明518事件時政府是否有派戒嚴軍出動戰機掃射人民，以及透過軍事政變掌權的全斗煥與戒嚴軍之間的關係。

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