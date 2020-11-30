更新／拜登扭傷最新結果！右腳骨折驚現「髮絲縫隙」　須穿矯正鞋

▲據醫生指出，拜登受傷情況不嚴重。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

拜登於美東時間周日（30日）和家犬「少校」（Major）玩樂時不慎受傷；醫生的聲明指出他的右腳在滑跤後扭傷，但X光並未檢驗出有骨折情況。

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拜登最新電腦斷層掃描（CT）結果出爐，醫師表示他右腳可見「縫隙如髮絲一般大」的骨折，未來數周須穿上矯正鞋幫助恢復。

歐康納在聲明中表示，總統當選人拜登原先的X光檢查中並沒有看見任何明顯骨折跡象，但經過CT的詳細複檢，確認了拜登的楔形骨（腳背接近腳踝處）外側及中間，有如髮絲一般粗的骨折縫隙。

綜合外電報導，醫師歐康納（Kevin O'Connor）於當天下午發布聲明，「總統當選人拜登右腳扭傷。經X光檢查後確認，並沒有明顯的骨折情況，他將會額外接受電腦斷層掃描（CT），進行更詳細的檢查。」

當天稍早拜登辦公室對外宣布，拜登在與「少校」玩耍時不慎滑跤扭傷腳踝，「出於謹慎」，將至骨科專醫診所進行檢查。

拜登本月20日才剛慶祝完78歲大壽，明年1月20日宣誓就職後，就會成為美國歷史上最年長的新任總統。

歐康納自2009年以來便是拜登的私人醫師，他也是喬治華盛頓醫學學院協會（George Washington Medical Faculty Associates）執行醫學主任。此前他為拜登的健康狀況寫下評註，稱他是一個「健康、活躍的77歲男性，具有成功執行總統職務的能力。」

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