美國歷史首次！　拜登賀錦麗公布「全女性發言人陣容」

▲拜登與賀錦麗陸續公布白宮各職位人選。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統當選人拜登與副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris），於美東時間周日（29日）宣布「全女性發言人」陣容，目標是為白宮帶來更多元的視角。

綜合外電報導，拜登在聲明中稱未來將擔綱白宮對外發言的全女性團隊，是「夠格的、有經驗的交流人士」，而且「會為他們的職位帶來更多元的觀點，並共同承諾再次團結這個國家。」

賀錦麗則在聲明中表示，在疫情大流行與其他一系列危機環伺的期間，她們會「清晰、誠實且透明地」對外進行交流。

在拜登政權交接團隊中的高級成員帕斯基（Jen Psaki），曾在歐巴馬政府時期任職過，此次被選為「白宮新聞秘書」（press secretary）。拜登團隊副競選經理貝汀菲爾德（Kate Bedingfield）則將就任「白宮通訊主任」（Communications Director）。

拜登競選團隊中的桑德斯（Symone Sanders），則會擔任資深顧問，以及賀錦麗的首席發言人。在拜登競選團隊中擔任資深顧問的亞歷山大（Elizabeth Alexander），將會擔任第一夫人吉兒（Jill Biden）的通訊主任。

艾坦（Ashley Etienne）將會任職賀錦麗的通訊主任。皮耶兒（Karine Jean Pierre）則會出任副新聞秘書。拜登競選團隊競選主任托巴兒（Pili Tobar），將出任白宮副通訊主任。