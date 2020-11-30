伊朗核子科學家遇刺　揚言採「有計畫果斷行動」回應

▲伊朗核武之父法克里薩德（右1）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社德黑蘭29日綜合外電報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的首席顧問之一哈拉濟今天表示，伊朗將採取「經過計劃且果斷的」行動，來回應國家首要核子科學家法克里薩德遭到刺殺身亡事件。

路透社報導，身兼伊朗外交關係戰略委員會（Strategic Council on Foreign Relations）主席的哈拉濟（Kamal Kharrazi）發布聲明表示：「對於那些讓伊朗失去烈士法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）的罪犯，我們毫無疑問將採取經過計劃且果斷的回應。」

法克里薩德27日在伊朗首都德黑蘭附近一條高速公路上遭遇伏擊，在車內被擊斃。長久以來，西方國家和以色列政府懷疑他是一項秘密核武計畫的主要策劃者。

伊朗宗教和軍事領袖將這起刺殺事件歸罪於長期敵國以色列。伊朗過去便曾指控以色列自2010年以來已謀殺數名伊朗核子科學家。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室已拒絕就法克里薩德遇刺置評。以色列內閣成員哈尼比（Tzachi Hanegbi）昨天表示，他不知道是誰動手。

伊朗強硬派報紙「環球報」（Kayhan）今天呼籲採取嚴厲報復行動。由哈米尼任命的報社總編輯札瑞（Saadollah Zarei）在報上發表意見投書說，若證實以色列參與法克里薩德遇刺案，伊朗應對以色列港市海法（Haifa）發動攻擊。