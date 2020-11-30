　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗核子科學家遇刺　揚言採「有計畫果斷行動」回應

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼伊朗核武之父法克里薩德（右1）遭暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗核武之父法克里薩德（右1）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社德黑蘭29日綜合外電報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的首席顧問之一哈拉濟今天表示，伊朗將採取「經過計劃且果斷的」行動，來回應國家首要核子科學家法克里薩德遭到刺殺身亡事件。

路透社報導，身兼伊朗外交關係戰略委員會（Strategic Council on Foreign Relations）主席的哈拉濟（Kamal Kharrazi）發布聲明表示：「對於那些讓伊朗失去烈士法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）的罪犯，我們毫無疑問將採取經過計劃且果斷的回應。」

法克里薩德27日在伊朗首都德黑蘭附近一條高速公路上遭遇伏擊，在車內被擊斃。長久以來，西方國家和以色列政府懷疑他是一項秘密核武計畫的主要策劃者。

伊朗宗教和軍事領袖將這起刺殺事件歸罪於長期敵國以色列。伊朗過去便曾指控以色列自2010年以來已謀殺數名伊朗核子科學家。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室已拒絕就法克里薩德遇刺置評。以色列內閣成員哈尼比（Tzachi Hanegbi）昨天表示，他不知道是誰動手。

伊朗強硬派報紙「環球報」（Kayhan）今天呼籲採取嚴厲報復行動。由哈米尼任命的報社總編輯札瑞（Saadollah Zarei）在報上發表意見投書說，若證實以色列參與法克里薩德遇刺案，伊朗應對以色列港市海法（Haifa）發動攻擊。

ET快訊
為10萬斗內脫衣露點！網紅家家形狀被看光…內行爆「5招破解假
情侶買「百年傳奇宅」…牆壁挖出暗藏老酒！小鎮伯爵神秘遺產曝光
微博瘋傳女大生賣淫賺學費！寫「姆苟日記」爆染愛滋…全校男生衝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

更新／拜登扭傷最新結果！右腳骨折驚現「髮絲縫隙」　須穿矯正鞋

美國歷史首次！　拜登賀錦麗公布「全女性發言人陣容」

F1賽車撞場邊「炸裂成火球」　18秒過去…車手奇蹟走出車外

伊朗核子科學家遇刺　揚言採「有計畫果斷行動」回應

與歐盟貿易談判倒數計時　英外相：本週非常重要

3嬤釣魚誤觸蜂窩！上萬隻蜜蜂「10mins殘酷總攻擊」　7旬嬤當場暈倒

82秒全紀錄！紅髮辣女VS.240公斤巨漢　「上身猛趴」連擊27拳奪勝

川普8600萬台幣「丟水裡」　威州重新計票結果出爐：拜登贏2.6萬票

馬拉度納猝逝可疑！警盯上私人醫「涉非自願誤殺罪刑」　大動作搜索

快訊／拜登受傷了！　將給骨科醫生進行檢查

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

日爆紅男自稱「真人版城之內」國3因下巴太長遭甩從此0戀愛

湯姆．克魯斯上身？他4肢緩慢著地 讓手扶梯維持怠速...躲過感應點

連晨翔撩周曉涵「好多第一次都給妳」　誤喊「曉恩」...她一秒變臉：叫她出來！

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

百貨停車場見情侶吵架遭老外嗆 男被鎖喉+斷牙...調監視竟是死角

更新／拜登扭傷最新結果！右腳骨折驚現「髮絲縫隙」　須穿矯正鞋

美國歷史首次！　拜登賀錦麗公布「全女性發言人陣容」

F1賽車撞場邊「炸裂成火球」　18秒過去…車手奇蹟走出車外

伊朗核子科學家遇刺　揚言採「有計畫果斷行動」回應

與歐盟貿易談判倒數計時　英外相：本週非常重要

3嬤釣魚誤觸蜂窩！上萬隻蜜蜂「10mins殘酷總攻擊」　7旬嬤當場暈倒

82秒全紀錄！紅髮辣女VS.240公斤巨漢　「上身猛趴」連擊27拳奪勝

川普8600萬台幣「丟水裡」　威州重新計票結果出爐：拜登贏2.6萬票

馬拉度納猝逝可疑！警盯上私人醫「涉非自願誤殺罪刑」　大動作搜索

快訊／拜登受傷了！　將給骨科醫生進行檢查

股匯同樂！新台幣大升逾3角　來到28.5元彭淮南防線

台股漲逾50點！環球晶、中壽漲停鎖死

納智捷URX 7人座樂活款真的樂活嗎？素人實測座椅收摺與斜坡板

確定了！海沃德交易加盟黃蜂　塞隊獲歷史最大交易特例

1/4國人胃食道逆流！「7大典型症狀」曝光　醫：這些食物要少吃

同志約炮遇膚色歧視！傲嬌回：假掰白人也不是我的菜

不需挨餓！「7個技巧」瘦身神助攻，原來餐具也大有關係

黑豹冥誕！浩克曝3年前《復仇》齊聚慶生片　「繼續守護我們吧」

貧窮限制想像！台中豪宅之最　每戶送千萬手工廚具

更新／拜登扭傷最新結果！右腳骨折驚現「髮絲縫隙」　須穿矯正鞋

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

國際熱門新聞

百年老宅牆壁挖出酒瓶！伯爵遺產曝

火球突降日本夜空　民眾驚：世界末日

親人惡作劇害死　男童遭電梯夾殺

快訊／拜登受傷了！將進行骨科檢查

川普8600萬台幣「丟水裡」威州重計票結果出爐

紅髮辣女VS.240公斤巨漢！1回合猛擊27拳奪勝

馬拉度納猝逝可疑！警「盯上私人醫」展開搜索

Zappos創辦人辭世　火災重傷身亡

沒認拜登勝選　巴西總統：消息指美大選舞弊

3嬤釣魚遇禍！上萬蜜蜂「包圍狂螫」下場超慘

大選後首度接受媒體專訪　川普再控舞弊續提訴訟

南韓學測倒數4天！疫情延燒補習街　高3生確診

5萬求包養　18歲清貧妹登拍賣平台：我很乖！什麼都能吃

熊貓招募首試吃官　超高月薪曝光

更多熱門

相關新聞

美科學家海底4000m發現「膠狀新生物」！

美科學家海底4000m發現「膠狀新生物」！

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的漁業科學家麥可（Mike Ford）和艾倫（Allen Collins），日前在波多黎各附近的深海海域發現了一種膠狀動物。據了解，這個生物屬於櫛水母動物門，不過卻是和「水母」分屬不同門的生物，因此也被命名為Duobrachium sparksae。

金正恩怕爆！警告使館「勿挑釁美國」：懼拜登當選

金正恩怕爆！警告使館「勿挑釁美國」：懼拜登當選

伊朗核武之父遭殺　美航母剛好回波斯灣

伊朗核武之父遭殺　美航母剛好回波斯灣

伊朗核武之父「暗殺現場」畫面曝光

伊朗核武之父「暗殺現場」畫面曝光

核武之父遭暗殺　伊朗控以色列是幕後黑手

核武之父遭暗殺　伊朗控以色列是幕後黑手

關鍵字：

伊朗最高領袖哈米Ali Khamenei核武Mohsen Fakhrizadeh科學家

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

小S「透視bra」突襲強吻！　下秒狠瞪嗆「看三小」...蔡依林罕爆粗口回擊

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

王仁甫踩底線「偷載女星回家」！

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

大海狗只要600元！溢出肥美黑肉

嘉義家具廠全面燃燒

外送員「餐點狠砸」女店員...網狂刷店家負評

炸雞店道歉了！店員講話酸「遭外送員砸餐」

征戰股海44年　分析師年賺30％

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」
蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面