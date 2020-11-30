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情侶買「百年傳奇宅」…牆壁挖出暗藏老酒！小鎮伯爵神秘遺產曝光

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▲▼情侶買「百年傳奇宅」…牆壁挖出暗藏老酒！小鎮伯爵神秘遺產曝光。（圖／翻攝Instagram@bootleggerbungalow）

▲百年宅翻修，牆壁竟挖出暗藏老酒！（圖／翻攝Instagram@bootleggerbungalow）

記者許力方／綜合報導

紐約一對情侶最近進行百年老房屋大翻修，發現牆上、地板裡被塞滿酒瓶，共找到66瓶陳年威士忌， 每瓶價值約1000美元（約台幣2萬8000元），都是禁酒令時代的私藏品，德拉蒙德（Nick Drummond）驚呼連連「不敢相信這故事竟然是真的！」也讓前屋主德國伯爵的神秘故事曝光。

30歲的建築師德拉蒙德和29歲花藝師巴克（Patrick Bakker）於去年年底花18.3萬美元（約台幣526萬元）買下這棟1915年建造的老宅，位處紐約北部的艾姆斯（Ames）小村莊李，距離市區有3個小時車程，當時被告知建造屋主是一名德國伯爵，且被認為在20世紀禁酒令時代走私酒品。

▲▼情侶買「百年傳奇宅」…牆壁挖出暗藏老酒！小鎮伯爵神秘遺產曝光。（圖／翻攝Instagram@bootleggerbungalow）

情侶倆一開始不以為意，認為只是小鎮傳說，住了1年多後，於2個月前決定進行房屋大翻修，未料當德拉蒙德準備移走一面與儲藏室相連的牆板時，竟從牆壁內掉出牛皮紙、稻草及繩子包裝的物品，打開一看竟是1920年代的走私威士忌，隨後從沒看過的門進入儲藏室後，在地板等四處的暗格發現通通被藏滿酒瓶。

德拉蒙德發文曝光了照片，驚呼「不敢相信就然是真的！蓋房子的人真的在走私酒！」他看到酒瓶剎那間，意識到這間百年老房子真的就是走私犯的故事。據悉，私藏的威士忌為蘇格蘭品牌，標有「Old Smuggler Gaelic」，且至今仍在釀造，每瓶都用牛皮紙、稻草包裝，每6瓶綑在一起，牆壁中42瓶、地板下24瓶，共66瓶，其中15瓶裝了威士忌。

情侶倆計畫將一部份空瓶子留在家裡，並將地面改為玻璃地板，一部分捐給當地歷史機構，裝有酒的陳年威士忌則出售，作為裝修經費，估計一瓶可以賣1000美元，來要保留一瓶他們自己品嘗。

至於房屋主人則是一位沒有後代的德國伯爵阿道夫洪普納（Adolph Humpfner），德拉蒙德說，經研究歷史後發現，伯爵是鎮上神秘人物，曾參與很多醜聞，於1932年突然去世，不僅留下大量走私酒，還有一筆14萬美元（約台幣402萬元）的遺產，且在紐約、紐澤西擁有銀行、學校和23處房產，當地人都對這筆鉅額遺產感到相當困惑，沒人知道錢從哪來，懷疑他走私酒，但沒有證據證明。

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