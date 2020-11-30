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慧眼看天下／台灣口袋要深 保護費只會增不會少？

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新聞節目中心／綜合報導

中華民國國際關係學會日前舉辦2020年會，美國在台協會（AIT）處長酈英傑受邀發表專題演講，會中酈英傑指出，去年美國對台軍售107.2億美元，明年還有52億美元對台軍售，一旦完成後續作業程序，台灣歷來對美軍購總金額將超過700億美元，規模折合逾台幣2兆。擁有了這麼多先進的軍事武器，就能確保台灣海峽的和平、台灣人民的平安嗎？或許在世界強國的眼中，台灣的軍備永遠嫌不足，亞太地區的軍防永遠嫌不夠。《慧眼看天下》第124集就針對近期美國海軍部長發表，有意在印太地區籌建第一艦隊，以及亞太地區美軍頻繁與其他國家的聯合軍演，做了未來亞太軍情的分析。

▲▼美國第七艦隊伯克級神盾驅逐艦貝瑞號，穿越台灣海峽。（圖／翻攝美國第七艦隊臉書）
▲美國第七艦隊伯克級神盾驅逐艦貝瑞號，穿越台灣海峽。（圖／翻攝美國第七艦隊臉書）

歡迎美軍加大加深在亞太地區存在感 
不論軍武大國美國對亞太地區的盟友出售多少先進武器，對於維護亞太和平來說，這些戰備似乎永遠都嫌不夠，因為日益壯大的中國、不放棄核武的北韓、還有向來被美國視為威脅的俄羅斯，都讓美國對於維護亞太地區的和平不敢掉以輕心，日前美國海軍部長提出的籌建第一艦隊的想法，就是有鑒於第三艦隊時常要支援第七艦隊在印太地區的巡弋工作，因為擔心將來可能力有未逮，所以提早建議籌組第一艦隊以防範未然。

看在台灣軍事觀察鄭繼文的眼中，美國海軍部長的想法並非沒有依據，但是籌組第一艦隊不論是軍費、基地，恐怕都是個大問題。日前美國海軍部長點名第一艦隊未來駐紮的軍港基地要設在新加坡，就是第一個難解的問題，即使新加坡總理李顯龍在第八屆東協-美國會議上表示，希望美國進一步擴大加深在亞太地區的存在感，但是新加坡的學者卻點出如果同意讓第一艦隊在新加坡樟宜海軍基地擴建軍港部署艦隊，那就意味著美國要在新加坡永久駐軍，而新加坡一直抗拒與美國建立正式的軍事同盟關係，所以想在新加坡設立第一艦隊「幾乎不可能」。

▲▼資深外交官布林肯（Antony Blinken）可能成為拜登新任國務卿。（圖／路透）
▲資深外交官布林肯（Antony Blinken）可能成為拜登新任國務卿。（圖／路透）

拜登內閣成員多軍工企業背景
儘管美國總統大選的驗票仍持續中，川普為了顧及美國利益，還是同意讓總務署跟拜登團隊接觸，讓交接工作得以順利進展，早就摩拳擦掌的拜登開心的跟世界高呼「美國回來了」，雖然這只是一句口號，還是有點讓人不懂美國到底打算回到哪裡去？不過拜登拋出的閣員名單倒是成為近期世界的焦點，各國都很關注新閣員的名單，深怕掛一漏萬。而最新公布的國務卿人選布林肯，台灣的立委跟印度的媒體都不約而同的表示兩邊都跟布林肯有交情，未來不管布林肯是友台派還是友印派，亞洲都將會是世界的亮點所在。

日前美媒點出布林肯是一家戰略顧問公司的創辦人之一，而且拜登內閣成員有幾位都有軍工企業背景，雖然這對美國政壇來說不算什麼值得討論的話題，但是面對軍武大國屢屢加重亞太軍事佈局，未來台灣只能期許自己的口袋能更深一些，因為誰都說不準為了維護世界和平，保衛亞太地區的安定，身為美國盟友都勢必得要多付出一些。

而面對台美關係空前友好的今時，台灣在答應了開放美豬美牛，又買了那麼多的軍事武器，是否有機會一舉跟美國締結更深的經貿關係？這點身為共和黨海外黨部亞太區前主席的方恩格倒是點出了「國王新衣」的盲點，因為剛剛才在「台美經濟繁榮夥伴對話」完成簽署的MOU只有政治的功能，未來方恩格預期拜登會跟台灣簽署比較實質的經貿協定，可是台灣需要讓步多少，又是未來一個值得關注的焦點。

慧眼看天下124集顯圖

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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