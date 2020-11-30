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瘋電影／同學麥娜絲　工作一輩子也買不起一間房子

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文／賴賴

▲▼同學麥娜絲。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這是一部百分百職場男性看的電影，四個國中男生出社會後的際遇和壓力，非常非常符合時下現在正在公司生不如死的職員觀賞，阿堯導演獨特的幽默對白和超強的男性思考邏輯，就是不溫不火的恰到好處，文青風格兼具娛樂價值。

電影中對麥娜絲同學的描述，簡直是爐火純青的點出處男心事，國中時期的校花是和佛祖、媽祖共同放在神桌上膜拜的，請下來如何褻玩，這劇本寫得實在太精闢了，中年後遇見淪落風塵中的校花，納豆好幾場戲都非常襯職到位，榮獲金馬獎最佳男配角實至名歸。

四個努力工作年輕人，工作一輩子，也買不起一間房子，最後糊了一間燒給死人住的房子，自己進屋玩賞，不但符合劇情安排，也極度諷刺這個時代政府對於房價的無動於衷，老百姓買不起房，還得配合政府吃打了瘦肉精的豬肉，台灣老百姓的悲哀無下陷，只能靠自己自立自強抵禦病毒，看完電影除了感慨還是嘆息，於是最後導演的驚鴻一瞥稍微緩解了一肚子XX的情緒，非常好看的金馬作品，五顆星推薦。


片　　名：同學麥娜絲 工作一輩子也買不起一間房子
英文片名：Classmates Minus
類　　型：劇情、喜劇
口碑場日期：11-12 ~11-15
上映日期：2020-11-20
片　　長：02時02分
導　　演：黃信堯
演　　員：鄭人碩(Cheng Jen-Shuo) 、 劉冠廷 、 納豆(Lin Yu-Chih) 、 施名帥 、 王彩樺 、 潘慧如 、 朱芷瑩 、 洪小鈴 、 陳以文
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：甲上

劇情大綱

人會老 存錢也要存一些老朋友
從同學 看見現代人的人生百態…

四個高中同學畢業後常常聚在泡沫紅茶店刁牌、唬爛三小，但聚會後他們還是要繼續面對生活的艱難…電風(鄭人碩飾)是保險業務員，領著微薄薪水省吃儉用買了新房，因為女友懷孕將步入婚姻的人生階段；從事紙紮屋行業又有陰陽眼的閉結(劉冠廷飾)，因長期照顧臥病在床的阿嬤錯過婚姻，想尋求婚姻介紹所找一個好女人結婚；罐頭(納豆飾)在一次吞藥自殺後洗心革面，接下了戶政所的工作，因此與他心目中的女神校花麥娜絲重逢；添仔(施名帥飾)是懷才不遇的導演，卻在機緣下被政客(陳以文飾)相中開始選舉之路…

四個人各自遇上人生事業、婚姻、愛情、夢想的難題，唯一不變的是他們從學生時期到現在仍相約在泡沫紅茶店。同學聚在一起雖然幹話滿天，但這些幽默的五四三，卻展現相互扶持的真摯友情，也透露了長大後面對困頓人生的徬徨與無奈，而人生的重重關卡，正考驗著這四位同學真摯的情誼…

▲▼同學麥娜絲。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲四個同學經常相約下班刁牌。

▲▼同學麥娜絲。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲買不起房子，糊一間屋子，諷刺時下生存環境和誇張房價。

▲▼同學麥娜絲。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲巧遇暗戀校花淪落風塵中，百感交集，青春夢也能跟著時代破碎。

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