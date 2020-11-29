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隕石大爆炸？「巨大火球」突降日本夜空　數百公里民眾驚：世界末日

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▲▼隕石大爆炸？「巨大火球」突降日本夜空　數百公里民眾驚：世界末日。（圖／翻攝YouTube／BRGDチャンヤマ）

▲「巨大火球」突降日本夜空，數百公里民眾驚目擊。（圖／翻攝YouTube／BRGDチャンヤマ）

文／中央社

日本今天（29日）凌晨天空中再度出現「火流星」，從東海地方到四國地方相隔數百公里地區都有人目擊。

日本放送協會（NHK）報導，流星中特別明亮的火流星，日本時間凌晨1時34分在西日本廣域天空中被觀測到。

NHK架設在三重縣及愛知縣等地的攝影機，捕捉到火流星從現蹤到落下，最後在天空中產生巨大亮光等畫面。

日本社群網站也有不少網友分享拍攝到的畫面，有網友分享行車紀錄器畫面說，很開心清楚拍到火流星；有網友同樣分享行車紀錄器畫面說，以為要世界末日了；也有網友覺得當場目擊時很可怕。

這些目擊網友所在位置從東海地方到近畿地方，甚至連四國地方都有，相距數百公里之遙。

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