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丁怡銘穿西裝、自駕紅色轎車赴警局應訊　非享特權搭警車帽T男

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▲▼行政院發言人丁怡銘請辭獲准。（圖／行政院提供）

▲行政院前發言人丁怡銘。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵事件請辭，民眾則檢舉散佈假消息，涉犯食安法，警方29日約談他到案說明。不過，在他離開警局時，媒體誤認他利用特權，在刑事局高層陪同下搭警用車離開，實際上他皆自駕紅色轎車進出，且在離場時也未有媒體在場。

據悉，丁怡銘在上週四接到警方電話通知，相約週日下午3時前往說明，他今天下午3時左右，自行駕駛一輛紅色轎車前往中正一分局說明，身著全套深色格紋西裝。

不過，媒體在中正一分局外守候，在天未暗之際，等到一亮黑色進口休旅車離開，後座一名身穿黑色帽T、戴口罩的男子，在4名警備警員戒護下離開；但誤認其就是丁怡銘。

據政院幕僚表示，丁怡銘大約在下午5點30分左右，自行駕駛他的紅色轎車離開中正一分局的停車場，當時天色已暗，也已經沒有媒體守候；這與媒體捕捉到所謂進口黑色休旅車時，天色仍亮顯然不同，因此黑色休旅車內的男子也非丁怡銘。

至於說明狀況，政院幕僚表示，基於尊重司法，丁怡銘是在週四接到電話通知後，便與中正一分局警官約於29日下午三點，自行開車到警局接受詢問，就記者會內容進行相關說明，約下午五點多確認紀錄後離開。

幕僚表示，過程為陳述記者會相關內容均為強調在國際標準嚴格把關下，飼養過程中飼料添加萊劑的美豬美牛都一樣安全無虞，並提出科學佐證與政策資料說明。

▼媒體捕捉到所謂帽Ｔ、口罩男，並非前行政院發言人丁怡銘，丁怡銘應訊皆自駕紅色轎車，且身穿全套格紋西裝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲前行政院發言人丁怡銘（紅圈）享特權，搭警用車離開中正一分局 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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