疫情告急！南韓政府調升「非首都圈」防疫層級：室內澡堂暫停營業

▲首爾市府官員前往九老區一處教會，檢查其是否遵守社交距離防疫第2階段。（圖／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾29日專電

韓國近期2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情出現第3次大流行，政府今天決定12月1日起全國非首都圈地區防疫升至第1.5階段，首都圈維持在第2階段，但強化特定場所規範。

韓國國務總理丁世均今天下午與防疫當局開會後召開記者會宣布，首爾、仁川及京畿道等首都圈地區仍維持第2階段社交距離規範，非首都圈地區升至第1.5階段，疫情較嚴重地區可由地方政府決定是否提升至第2階段。

當局目前掌握可能全面提升至第2階段地區包括釜山、江原道、慶尚南道、忠清南道及全羅北道等。

丁世均說明，確診人數雖是決定是否提高防疫等級的重要指標，但也需參考確診者年齡層、惡化至重症可能性及預估重症人數是否仍在醫療體系承受範圍內等。

經討論後，當局決定暫不統一提升防疫等級，而是針對三溫暖、進行有氧運動等激烈運動的室內運動場所、補習班等特定場所強化規範，盡量減少對民眾日常生活的影響。

根據韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時為止，韓國境內確診新增450例，時隔4天降至500例以下，累計確診3萬3824例，532例病歿。

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