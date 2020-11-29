FoodPanda招募首席試吃官　爽吃15000間餐廳...超高月薪曝光

▲熊貓外送。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

知名外送平台FoodPanda在新加坡地區開始招募首席試吃官（Chief Makan Officer），薪資加上伙食費一個月可拿到約6000新加坡元（約台幣12.7萬元），不過，在應徵頁面上可以看見，「上課偷吃」和「經常上傳令人流口水的照片」都算是相關經驗，新奇的招募條件格外受到注目。

從新加坡 FoodPanda 的招募網站上可以看見，除了上述的條件外，官方希望要成為首席試吃官，還必須熟悉各美食店家、攤販的位置，還要能精準預測出哪一間咖啡廳會成為未來的熱門地點，並希望應徵者要有良好的新陳代謝，若在工作期間出現「職業傷害」，公司不會為此負責。

▲FoodPanda應徵首席試吃官。（圖／翻攝自FoodPanda官網）

針對工作內容方面，官方要求首席試吃官試吃與Foodpanda有合作關係的店家，並把到店參訪的經驗撰寫成一篇吸引人的文章。倘若應徵成功者，除了有優渥的薪資條件外，還可以品嘗到15000間的合作餐廳美食，並享有參觀、使用FoodPanda的自家超市Pandamart倉庫的特權。

該職缺從12月1日開放申請，將持續兩周至12月15日截止，應徵者必須上傳一分鐘的影片，並可以使用吃播（mukbang）風格的形式申請，應徵成功者將得到FoodPanda提供的3個月合約。