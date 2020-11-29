男嬰體內驗出新冠抗體！新加坡孕婦度假慘染疫　抗體竟「被消失」

▲新加坡孕婦感染新冠肺炎，其抗體竟移轉給胎兒。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

孕育生命的母愛何其偉大，就連病毒抗體也能無意間轉移給腹中胎兒，簡直是賺人熱淚！新加坡一名31歲的陳姓（Chan）的少婦，曾於今年3月與丈夫、父母、女兒一起前往歐洲旅遊度假，然而回國後卻與母親、女兒3人不幸感染新冠肺炎（COVID-19），雖最後痊癒，不過醫師最後卻發現，陳婦體內的抗體竟完美移轉給生下的男嬰。

根據外媒《海峽時報》，陳婦確診時已是懷孕第10周，當時曾聽聞孕婦將病毒傳染給腹中胎兒的機率極低，因此並未太過擔心，她透露，雖然母親罹病後住院長達4個多月，其中29天還戴上醫療用維持生命系統，不過自己與女兒住院2個星期就宣告康復。

陳婦11月7日在新加坡國立大學醫院（NUH）誕下3.5公斤重的健康男嬰，將之取名為艾爾德林（Aldrin）。兒科醫師向她表示，男嬰不僅未曾染疫，體內還驗出新冠病毒抗體，然而陳婦體內的抗體卻神奇消失，證明抗體可能透過某些方式成功轉移。

據悉，通常若孕婦在懷孕時確診，即便之後痊癒，醫療團隊仍然需要在孕婦生產後對嬰兒進行全面性的健康檢查。院方強調，若嬰兒出生後無任何症狀且健康良好，無須接受侵入式的篩檢。

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