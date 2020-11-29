美科學家海底4000m發現「膠狀新生物」　外觀透明超像氣球！

實習記者周依儒／綜合報導

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的漁業科學家麥可（Mike Ford）和艾倫（Allen Collins），日前在波多黎各附近的深海海域發現了一種膠狀動物。據了解，這個生物屬於櫛水母動物門，不過卻是和「水母」分屬不同門的生物，因此也被命名為Duobrachium sparksae。

▲美國科學家發現新的櫛水母。（圖／翻攝自NOAA官網）



根據CNN報導，麥可和艾倫表示，他們使用了探測機器人，在深海約4000公尺的地方發現了Duobrachium sparksae，雖然沒辦法直接對該生物進行採樣，拿回去用顯微鏡看，透過高畫質的攝影機拍攝下的影片，他們可以清楚瞭解Duobrachium sparksae的身體特徵，甚至連生殖器的位置都清晰可見，因此影片就非常足夠研究。

麥可透露，現在還無法確定Duobrachium sparksae在海洋世界中究竟扮演怎樣的角色，或許和海底附近的其他十足動物有相似的功能，也可能和開放海域中的十足動物有相似之處。據了解，櫛水母身體透明，呈球形、扁平形等形狀且以浮游生物為食，目前全世界有約150種櫛水母。

報導指出，偵測到Duobrachium sparksae的影片已經被收藏進美國國家自然歷史博物館，且也可以公開拿取。