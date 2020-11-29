用亡父手機號碼下注9年彩券！　冥誕這天神準…失業男爽中1100萬

▲澳洲一名男子9年來持續以亡父生前的電話號碼投注彩券，竟在父親冥誕當天中頭獎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

新冠肺炎疫情造成全球許多國家或地區經濟受到打擊，澳洲一位男子就因此遭到公司資遣，但自從9年開始用亡父「生前的電話號碼」來買彩券的習慣，面臨失業後也未曾間斷，而21日適逢父親冥誕，男子像往常一樣買了相同號碼的彩券，沒想到這次竟然為他贏得了將近40萬美元（約新台幣1140萬元）的頭獎獎金。

根據合眾國際社（UPI）報導，居住在南澳洲莫德伯里（Modbury）的一名男子的父親9年前逝世後，他開始養成了買彩券的習慣，每次總是選擇同一組號碼，因為這是他爸爸生前的電話號碼，近日受疫情影響而突然遭公司資遣的他，雖然面臨經濟困難，卻並未中斷過買彩券的習慣。

報導指出，21日男子如同往常一樣去買彩券，並下注了同一組號碼，這次卻在不久後，接到了樂透工作人員來電，通知他中了頭獎，獎金高達39萬3450美元（約新台幣1121萬元）。不可思議的是，11月21日這天正是男子已故父親的冥誕。

男子受訪表示，自己因為新冠疫情的關係被解雇後，經濟情況非常艱難，在找到另一份工作之前，這筆獎金帶給他極大的幫助，一旦找到新工作後，剩下的錢就會拿去買房子，「爸爸在幾年前去世了，今天剛好是他的生日，我相信這是他給我的祝福！」

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