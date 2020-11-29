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超過9000塊樂高！史上最大「羅馬競技場」模型　黑五開賣就秒殺

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▲樂高（Lego）推出超過9000塊零件的最大模型──羅馬競技場。（圖／翻攝自樂高官網）

▲樂高（Lego）推出超過9000塊零件的最大模型──羅馬競技場。（圖／翻攝自樂高官網

記者張寧倢／綜合報導

世界知名的丹麥玩具公司樂高（LEGO）於27日「黑色星期五」推出一款號稱「史上最大」的樂高模型，精細地重現了義大利著名古蹟──羅馬競技場的樣貌。根據樂高官網資訊，這款模型共由9036塊積木所組成，一組售價549.99美元（約新台幣1萬5675元），黑五當天開賣後已銷售一空。

根據CNN報導，樂高公司於黑色星期五推出一款仿造古羅馬時期最大的圓形角鬥場「羅馬競技場」的模型，共有9036塊積木，組起後高10.5英吋（27公分）、寬20.5英吋（52公分）、深23.5英吋（59公分）。樂高公司一位女發言人證實，在羅馬競技場推出之前，最大的一組樂高玩具是系列電影《星際大戰》中的宇宙飛船「千年鷹號」（Millennium Falcon）。

▲▼樂高先前最大型的積木為系列電影《星際大戰》中的宇宙飛船千年鷹號（Millennium Falcon）。（圖／翻攝自樂高官網）

▲樂高先前最大型的積木為電影《星際大戰》中的千年鷹號（Millennium Falcon）。（圖／翻攝自樂高官網

根據樂高的官方網站資料，千年鷹號是由7541塊積木組合而成，高8英吋（21公分）、長33英吋（84公分）、寬22英吋（56公分），官方定價為799.99美元（約新台幣2萬2799元）。這次推出的羅馬競技場比千年鷹號多出了1495個零件，售價卻便宜了約7000元台幣之多，也讓它在黑色星期五開賣當天，迅速被消費者搶購一空，目前官網上也顯示「暫無庫存」。

報導指出，樂高模仿了羅馬競技場原有的多立克柱、愛奧尼柱以及科林斯柱等古希臘建築風格中的圓柱樣式，另外還有具標誌性的圓形拱門遍布於整個外牆結構。羅馬競技場位於義大利羅馬市中心，被認為興建於西元72年至82年間，是卵形的圓形劇場，古羅馬時期估計可容納5到8萬名觀眾在其中欣賞各種角鬥和表演，至今每年仍吸引數百萬遊客前去一堵它的雄偉。

▼羅馬競技場的樂高積木開賣後，已迅速售罄。（圖／翻攝自樂高官網

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