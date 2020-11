車停路邊被吞噬！　紐約皇后區驚見「坑洞」吃休旅車

▲休旅車停路邊卻被馬路吞噬。(圖/翻攝自推特/@BobHoldenNYC)

實習記者高琳景/綜合報導

車子停在路邊突然被馬路吞噬,應該是一件非常錯愕的事。美國紐約日前傳出一輛休旅車前半段掉進馬路坑洞裡,只剩後半段車輪卡在馬路邊上的案件,讓不少民眾看見後驚呼「車子好像被吃掉了!」

根據《福斯新聞》報導,26日早上6點,紐約皇后區馬斯珀斯(Maspeth)出現一個大坑洞,一輛豐田RAV4休旅車就這樣被卡在洞口中。對此紐約消防局(FDNY)表示,「他們接獲報案後抵達現場救援,所幸當時休旅車上並沒有任何人,因此確定沒有傷患。」

事後,紐約市議員霍爾登(Robert Holden)在推特分享一系列「吞噬照片」,並表示「為了安全起見,警方也將對附近街道實施封閉措施,來確保該區域的安全。」

We need the city to investigate the cause of this sinkhole. I have spoken today with @NYCDDC and they assured me that they will determine what happened and make sure the area is safe. Starting on Monday, they will assess the area using ground-penetrating radar and other methods. pic.twitter.com/0RiAyUWzzv