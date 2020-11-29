美國沙漠神祕巨碑消失！不明人士趁黑夜拆除　關鍵時間點曝光

▲民眾薩柏（David Surber）指出，金屬巨碑就位在猶他州摩押（Moab）南部。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國猶他州一塊金屬巨碑本月上週引起外界關注，來歷迄今不明。但根據土地管理局猶他州辦公室官員28日最新官方聲明，金屬巨碑已經在27日晚間被不明人士或組織移走，且現階段不會啟動任何調查，因為此案管理權在當地警長辦公室手中。

綜合紐約時報、CNN報導，猶他州公共安全局官員本月針對野生大角羚羊數量進行調查，飛越該州東南部一處沙漠，卻意外發現一塊神祕金屬巨碑，高約3公尺到3.6公尺，與一旁的大自然紅色岩石形成強烈對比。官方當時並未主動移走它，將其認定為私人財產。

令人關注的是，金屬巨碑如何被放置在該處迄今仍是個謎，確切出現的時間也尚待釐清，且官方也拒絕透露金屬碑的實際位置。公共安全部發言人尼克斯特里特（Nick Street）坦言，它早已嵌入岩石之中，可能是有人花時間特地使用切割工具安裝的結果。

只不過，根據土地管理局猶他州辦公室官員28日最新官方聲明，單位接獲多個通報，有不明人士或組織於27日晚間移除它。公共安全部也透過IG證實此事，「它消失的速度幾乎與當初出現的速度一樣快」，並開玩笑表示，可能是外星人把它收回去。

先前透露巨碑所在位置的薩柏（David Surber）則在28日晚間回到該處，透過限時動態指出，「顯然它已經消失了，大自然再度恢復原始狀態。」

土地管理局現已證實不會調查巨碑消失一事，因為此案權限在當地警長辦公室手中，而聖胡安與格蘭德郡警長辦公室並未針對此事做出回應。