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疫苗來不及救！美連續26天新冠確診破10萬　每日死亡數上看4千人

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▲▼ 美國,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲依據約翰霍普金斯大學疫情統計，截至28日深夜，美國單日新增確診數為13.8萬人。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

美國是全球新冠肺炎確診數最多的國家，如今單日新增感染人數已連續26日突破10萬人，27日更出現一天20.5萬人染疫的紀錄。隨著感恩節假期即將結束，專家表示，染疫病逝人數短時間可能翻倍，自每天2000例增至3000人或4000人死亡，儘管疫苗將帶來緩解，但疫情可能在此之前變得更加嚴重。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，自27日往回推算一週，全美平均確診數為16.6萬人，數值幾乎來到7月份的2.5倍，與此同時，染疫死亡的數字也在持續上升中，儘管截至27日的平均死亡人數為1477人，但已出現單日2100人死亡的紀錄。

喬治華盛頓大學米爾肯公共衛生學院客座教授溫麟衍（Leana Wen）27日坦言，即便疫苗研發已傳出好消息，但美國仍必須為冬季做好準備，現階段距離疫情結束還很遠，「我們（單日染疫病逝平均人數）很快就會超過2000人，未來可能每天死3000人到4000人。」

依據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，全美至少已有1320多萬人感染新冠肺炎，其中光是11月就有400萬例，佔約30%。研究人員警告，實際染疫人數可能被嚴重低估；美國疾病管制與預防中心（CDC）上週表示，截至9月底，全美確診人數可能只抓到八分之一；換句話說，自今年2月至9月期間，美國可能有多達5300萬人被感染。

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