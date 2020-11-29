日本新冠增2683例創新高！　產經：群聚感染釀第3波疫情

▲日本上班尖峰時段的地鐵人潮。（圖／路透）

文／中央社東京29日綜合外電報導

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續延燒，境內28日單日新增2683例確診病例，加上累計重症患者數增加到440人，雙創疫情爆發以來新高紀錄。

日本TBS電視台報導，東京都因應嚴峻疫情，已從28日起籲請供酒餐飲店提前在晚間10時打烊，東京都廳大樓及知名景點彩虹大橋，也同步在晚間10時熄燈，提醒民眾防疫。

東京都28日單日新增561例確診病例，創單日次高紀錄；千葉縣、三重縣及大分縣新增病例分別創當地新高；日本全境新增2683例，超過本月21日單日新增紀錄，再創單日新高。

另一方面，日本政府厚生勞動省表示，日本境內重症患者已達440人，連續6天創新高。

特別在東京都，這一個多星期就快速增加約30名重症患者，總數達到67人；有關收治重症患者的病床使用率，東京都政府相關人士透露，已達約半數水準。

東京都知事小池百合子昨天臨時視察醫療現場時說，目前醫療人手相當吃緊，不光是病床數，如何確保足夠的醫療人員也是緊迫課題。

日本最近一週每10萬人口新增確診數，以北海道30.27人居冠、大阪府27.47人居次、東京都20.61人排名第3、沖繩縣16.82人排名第4。

產經新聞報導，有看法指出，目前面臨「第3波」疫情擴大的主因之一，跟很難發現的群聚感染存在有關。提供厚生勞動省防疫建議的專家組織24日指出，由於存在著潛在群聚感染，很難發現感染，這種很難發現的群聚感染可能是疫情擴大的主因之一。

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