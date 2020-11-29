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當一個暫時的男朋友！黑道誘拐智能不足少女賣淫　抽高額仲介費

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▲南韓仁川妓女村Yellow House，其紅燈區早年主要服務駐韓美軍。（圖／翻攝自Naver Blog）

▲南韓仁川妓女村Yellow House，其紅燈區早年主要服務駐韓美軍。（圖／翻攝自Naver Blog）

記者羅翊宬／編譯

隨著「N號房事件」暱稱博士的主嫌趙主彬（조주빈，音譯）於一審被判40年徒刑後，南韓近日再爆出泯滅人性的性剝削事件！一群來自全羅南北道的黑道組織，涉嫌於去年誘騙至少3名罹患智能障礙的女子，假裝與之交往，再將其販賣給京畿道坡州市的紅燈區業者，強逼女子們與客人進行性交易，從中搾取高額仲介費用。

根據韓媒《News1》報導，京畿北部地方警察廳29日破獲涉嫌對智能不足少女進行詐欺、性剝削的人蛇集團，當場將20多名黑道份子逮捕歸案。警方表示，該組織於2019年4、6、7月分別誘惑並綁架女子，將之交給坡州市「龍珠谷」（용주골，暫譯）的性交易業者，每得手一名女子可以獲得數百萬韓元仲介費用，之後還可以透過鼓勵女子接客，得到另外的報酬。

3名被害女子年僅20歲出頭，在事發前曾向周遭親友表示，即將前往外地賺錢，深信男子們能提供賺取豐厚報酬的工作機會。女子們的家庭環境往往不優渥，因此家人們根本不知該如何協助其脫離苦海。

▲▼南韓出身自黑道的人蛇集團，涉嫌誘拐3名智能不足女子從事性交易。（示意圖／CFP）

▲南韓出身自黑道的人蛇集團，涉嫌誘拐3名智能不足女子從事性交易。（示意圖／CFP）

報導指出，黑道份子在接近女子後，為降低其警戒心，會先與其交往一陣子，偽裝成男女朋友的關係，之後再向女子介紹能夠短時間內「發大財」的方法，慫恿女子嘗試，將女子帶至坡州市的龍珠谷。

女子直到被賣前，根本不知道所謂的「男朋友」原來只是人蛇販賣集團，等到被賣給業主後，只能被迫日夜關在黑暗的龍珠谷接客，以求能夠抵還高利貸，如若想脫離龍珠谷，只能任憑人蛇集團與業主擺佈，更認真地「接客」。

警方將人蛇集團、龍珠谷業者等20多人逮捕歸案，部份成員遭到議政府地方法院起訴。

據悉，龍珠谷為過去駐韓美軍部隊旁的村落，從1960年代起開始聚集專為美軍服務的性交易場所，發展一度達到頂峰；不過2005年後南韓政府頒布《性買賣特別法》，取締各種非法性交易，使龍珠谷盛況大不如前，但有數間業者仍在政府與搜查機關的放任下，繼續暗中營業。

►「N號房」趙主彬性剝削少女！一審判40年徒刑 共犯判15年
►仁川最後紅燈區都更　慷慨補助性工作者年領60萬！國民全傻眼

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