「火球」閃爆夜空！日本流星光芒瞬間爆發　多地目擊罕見一刻

▲日本時間29日凌晨1時34分左右，流星劃過天際 。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／編譯

日本29日凌晨1時許一顆「巨大火球」劃過夜空，幾乎照片整個天空，包括三重縣、愛知縣、愛媛縣等多地均有人目擊此罕見一刻，成為推特熱門討論話題。據報導，「火球」的真實身分為流星。

日本放送協會（NHK）報導，就在29日凌晨1時34分左右，流星劃過天際，但它所發出的光相當強烈，在一開始拖著細長尾巴現身後，逐漸變成「火球」，接著更在數秒後瞬間爆發巨大光芒，幾乎把夜空照亮成白天，隨即縮為一個橘紅光點後消失。

另據網友行車紀錄器所拍到的畫面，當駕駛在暗夜開車時，前方突然出現一個快速落下的白色球狀亮點，且後方拖著短短細尾，相隔不到1秒，天空瞬間被點亮。

此事件發生後，包括東海地方、關西、四國地區都有人目擊，並在網路引發熱烈討論。依據身在愛媛縣松山市的NHK記者的說法，當時流星發出的光相當強，就算是關上窗簾也能看見。