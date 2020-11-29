5萬求包養　18歲清貧妹裸登拍賣平台：我很乖！什麼都能吃

▲韓國18歲少女在拍賣網站上出賣自己。（圖／翻攝自胡蘿蔔市場）

文／CTWANT

韓國的二手拍賣平台近日又出事情了，一名自稱是23歲的少女在上面刊登文章「賣自己」，要價韓幣200萬元（折合新台幣約5萬元）。目前該文已經下架，而這也是自上次「販售女嬰」後，該平台第二次惹出事情，目前平台方面也緊急頒布修正規定。

根據《世界日報》報導指出，韓國二手拍賣平台「胡蘿蔔市場」，19日出現一則交易文章，該文內張貼了女子的全身裸照，女子自稱自己23歲，表示自己是因為生活困難，所以來到這裡求包養。

女子也在文章內寫下自己的條件「1997年1月24日出生，身高166公分，體重57公斤」，並附上自己希望的交易條件「交易後須支付韓幣200萬元，之後每個月韓幣50萬元（折合新台幣約1.2萬）」同時也強調自己「很乖，什麼都能吃，也很會打掃環境」。

文章曝光後，在韓國網路上引起熱議，隨之也引起當地媒體的報導。想當然，結局自然是該篇貼文遭到刪除，張貼貼文的用戶也遭到停權。而平台後來發現，這名自稱是23歲的女子，其時年僅18歲。

其實早在10月時，「胡蘿蔔市場」一名賣家販售剛出生的嬰兒，起標價格為韓幣20萬元，該文內甚至附上兩張嬰兒熟睡的照片。民眾見狀後，隨即報警處理。

平台亂象頻出，為此，「胡蘿蔔市場」也頒布了最新的規定，要求不得交易家人、朋友、熟人、自己的生體器官、放棄生命等等。而根據這些張貼非法交易貼文的用戶，平台將會根據嚴重性進行短暫停權或是註銷會員資格。平台方面更強調，如果非法內容涉及色情行為，將會永久驅逐。

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